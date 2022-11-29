ТПП Азербайджана и Татарстана договорились о развитии предпринимательства

Сегодня торговые-промышленные палаты Татарстана и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве. Такой же документ был подписан ТПП РТ и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики. Церемония состоялась по завершении бизнес-форума с участием представителей бизнеса обеих республик.

Председатель ТПП РТ Шамиль Агеев отметил «Татар-информу», что «у наших республик очень большие точки соприкосновения»: нефтехимия, нефтепереработка, машиностроение, торговля продуктами питания, сельское хозяйство. «Тем более, что есть хорошие логистические пути через Каспий и Волгу. Поэтому у взаимного сотрудничества хорошие перспективы», — полагает он.

Помимо этого был подписан меморандум между российским производителем «Ай-Пласт» и азербайджанскими компаниями Klinfiks и İSE MANAGEMENT.

Подробнее о визите татарстанской делегации в Азербайджан читайте в материале «Татар-информа» — «Исторически связывают тёплые дружественные отношения»: Зачем Минниханов ездил в Баку?