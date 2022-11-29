«Исторически связывают тёплые дружественные отношения»: Зачем Минниханов ездил в Баку?

Татарстанская делегация во главе с Президентом Рустамом Миннихановым два дня находится с рабочим визитом в Азербайджане. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 70 млн долларов, за первые 6 месяцев 2022 года – уже 60 млн долларов. Зачем в восточную страну отправилась большая группа татарстанских промышленников – в материале «Татар-информа».

Рустам Минниханов встретился в Баку с представителями татарских общественных организаций Фото: president.tatarstan.ru

Встреча с соотечественниками и выставка, посвященная истории

Вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Азербайджан отправилась большая группа руководителей татарстанских предприятий – в ее составе представители 45 компаний реcпублики, включая КАМАЗ и «Татнефть».

Примечательно, что посещение этой страны Минниханов начал с национально-культурной составляющей – он встретился в Баку с представителями татарских общественных организаций. В Азербайджане проживают свыше 27 тыс. татар, здесь открыт Центр татарской молодежи Азербайджана «Яшьлек», республиканское общество татарской культуры «Туган тел», общественное объединение «Татарстан», отделение общества татарских женщин «Ак калфак».

На встрече с соотечественниками Президент Татарстана отметил, что нашу республику и Азербайджан «исторически связывают теплые дружественные отношения». Он особо подчеркнул, что татарская диаспора в этой стране вносит огромный вклад в вопросы сохранения языка, традиций и культуры. В завершение участники встречи вместе с представителями татарских общественных организаций Азербайджана побывали на выставке, посвященной истории татар в Азербайджане и татаро-азербайджанским связям.

Отметим, что в эти дни в Баку также проходят гастроли Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Кроме того, в столице Азербайджана открылась выставка, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Рустам Минниханов встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Фото: president.tatarstan.ru

За первое полугодие 2022 года товарооборот вырос больше чем двое

Второй день визита открыла встреча Рустама Минниханова с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Руководитель Татарстана выразил принимающей стороне признательность за внимание к развитию связей между республиками. В этом плане, кажется, есть что отметить. По итогам прошлого года татарстано-азербайджанский товарооборот превысил 70 млн долларов. Но уже первое полугодие 2022 года продемонстрировало его рост более чем в два раза – до 60 млн долларов.

Один из крупных партнеров — КАМАЗ, который поставляет и автомобили, и запчасти к ним. Автомобили из сборочных комплектов деталей собирают на Гянджинском автозаводе. Это также официальный дистрибьютор КАМАЗа на рынке Азербайджана. Здесь действует два аттестованных сервисных центра, ведется строительство третьего.

Минниханов напомнил, что между республиками действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кроме того, создана межправительственная комиссия. Тем не менее, по его словам, «следует активнее использовать транспортные и логистические возможности Волжско-Каспийского бассейна». В частности, он отметил такие перспективные направления сотрудничества, как энергетика, промышленность, автомобилестроение, нефтехимия и газомоторное топливо.

Президент РТ также проинформировал азербайджанского коллегу о том, что по поручению Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир», и пригласил принять участие в работе Группы. Кроме того, сообщил, что делегация Азербайджана могла бы участвовать в международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit».

«Я дважды был в Татарстане. С теплотой вспоминаю эти поездки», — в свою очередь заметил Ильхам Алиев.

Делегация Татарстана также возложила венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и цветы к могиле его супруги Зарифы Алиевой, затем почтила память погибших, возложив венок к комплексу «Вечный огонь».

Президент РТ принял участие в татарстано-азербайджанском деловом форуме Фото: president.tatarstan.ru

Татарстан входит в десятку основных торговых партнеров

После Президент РТ принял участие в татарстано-азербайджанском деловом форуме. В Баку собрались представители крупных промышленных предприятий, а также бизнеса двух сторон.

Обращаясь к участникам форума, Минниханов отметил значительный потенциал для расширения взаимодействия между нашими республиками. Он включает поставки продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей Татарстана, развитие связей в инвестиционной и инновационно-производственной сфере, в области высоких технологий, судостроения и автомобилестроения, здравоохранения, производства медицинской продукции и фармацевтических препаратов, сотрудничества торгово-промышленных палат.

Заместитель Премьер-министра страны Шахин Абдулла оглы Мустафаев сообщил на форуме, что Татарстан входит в десятку основных торговых партнеров Азербайджана. «Мы рассчитываем, что по итогам этого года наш товарооборот вырастет в разы», — выразил он надежду.

Форум завершился подписанием ряда соглашений. В частности, между союзом «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики. Также ТПП РТ подписала соглашение с Торгово-промышленной палатой Азербайджана. Кроме того, по итогам форума был подписан меморандум между российским производителем «Ай-Пласт» и азербайджанскими компаниями Klinfiks и İSE MANAGEMENT.

В рамках рабочей поездки в Баку состоялась встреча с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым Фото: president.tatarstan.ru

Татарстанские предприятия заинтересованы в рынке Азербайджана

В рамках рабочей поездки в Баку Президент Татарстана также встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. «Наш приезд связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, прежде всего в области экономики», — отметил Минниханов.

Он сообщил о том, что у татарстанских предприятий большой интерес к рынку Азербайджана, и подчеркнул важность личных контактов представителей бизнеса. Сегодня у Президента Татарстана состоялась еще одна встреча — с Премьер-министром Азербайджана Али Идаят оглы Асадовым.

Асадов напомнил, что всего несколько дней назад в Азербайджане с визитом побывал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. На встречах с ним активно обсуждалось и межрегиональное сотрудничество. «Мы знаем, что Татарстан — одна из передовых республик в России», — воздал он должное гостю и заверил его в особом уважении.

Рустам Минниханов, в свою очередь, назвал Азербайджан «братской, близкой по духу, языку и культуре страной», которую он «безмерно рад» посетить. Рустам Нургалиевич также напомнил, что теплые отношения между республиками зародились благодаря личной дружбе Президента Гейдара Алиева и нашего первого Президента Минтимера Шаймиева. «Мы должны это наследие сохранить», — подчеркнул он. Минниханов отметил важность взаимного визита бизнес-делегации из Азербайджана в Татарстан.

Сегодня у Президента Татарстана состоялась еще одна встреча — с Премьер-министром Азербайджана Али Идаят оглы Асадовым Фото: president.tatarstan.ru

У наших республик очень большие точки соприкосновения

Председатель ТПП РТ Шамиль Агеев:

— У наших республик очень большие точки соприкосновения. Это нефтехимия, нефтепереработка, машиностроение, торговля продуктами питания, сельское хозяйство. Тем более что есть хорошие логистические пути через Каспий и Волгу. Поэтому у взаимного сотрудничества хорошие перспективы.

Встреча татарстанской делегации была очень теплой. В Азербайджан из нашей республики отправился большой десант. В него вошли 120 человек. Наряду с представителями «Татнефти» и КАМАЗа в основном малый и средний бизнес. Все очень активные ребята. Сегодня в первой половине дня Рустам Минниханов встречался с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а затем начал работу двусторонний бизнес-форум.

В Азербайджане проживают свыше 27 тысяч татар Фото: president.tatarstan.ru

Компания из Менделеевска поставит «Азнефти» нефтегазовое оборудование

Руководитель Машиностроительного кластера РТ, советник главы Минпромторга Татарстана Сергей Майоров:

— Хочу рассказать об успехах одного из членов нашего кластера. Компания «Промтехкомплект-Межрегион» из Менделеевска подписала соглашение о поставке в первом квартале 2023 года первой партии продукции компании «Азнефть», которая входит в структуру Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, для проведения опытных промысловых испытаний. Этому предшествовали два года переговоров.

Речь идет о нефтегазовом оборудовании из стеклопластика. Это инновационная, не серийная продукция. В России она уже активно применяется и «Татнефтью», и другими нефтяными компаниями. Это оборудование очень серьезно повышает эффективность добычи нефти. Оно чуть дороже, чем обычные стальные изделия, но с точки зрения срока службы и эффективности превышает их в разы.

В состав татарстанской делегации в Азербайджан мы, естественно, включили генерального директора этой компании Ольгу Жаркову. Она же возглавляет и рабочую группу «Нефтедобыча и нефтепереработка» при Министерстве промышленности РТ.

Это пока первая ласточка. Мы уже много лет ведем переговоры с Азербайджаном. У промышленного кластера ранее было подписано всего одно соглашение — с Сумгаитским технопарком, который, кстати, тоже посещала наша делегация во время визита. Это, пожалуй, самое современное машиностроительное предприятие, где под одной крышей находятся 19 заводов.

Обсуждаются также поставки нефтегазового и энергетического оборудования, автомобильной техники на метане, вторичная переработка шин и т.д. Отмечу хорошую работу нашего полномочного представительства. Оно активно трудится, помогая участникам машиностроительного кластера в выстраивании взаимоотношений. К слову, в Азербайджане нет министерства промышленности, мы работаем с министерством экономического развития.

Сейчас также начали проводить переговоры по оборудованию для стройиндустрии. Посмотрим, насколько они увенчаются успехом. Это тоже инновации, которые родились в нашей республике. Они не только в Азербайджане, в целом тяжело продаются, с ними всегда есть риски, но заработать можно только на них. Не случайно с января 2023 года в России запускается госпрограмма, в том числе для членов кластера. Первые пилотные партии инновационной продукции будут субсидироваться на 50 процентов. То есть государство будет оплачивать покупателю такой продукции половину стоимости.

Справка

По данным Минпромторга РТ, на территории Азербайджана проживает более 27 тыс. татар. Диаспора азербайджанцев в Татарстане составляет 10 тыс. человек.

Сегодня Баку и Казань соединяют прямые рейсы. Трижды в неделю полеты выполняют авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» и «Ираэро».



4 октября 2021 года в Азербайджане с участием​ Президента Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в промышленном парке «Экономическая зона долины Араз» был заложен фундамент совместного сервисного центра ПО «КАМАЗ» и ПО «Гянджинский автомобильный завод». Общая площадь регионального сервисного центра составит 1,5 гектара.

На сегодня в Татарстане обучается 187 студентов азербайджанских студентов.



Существует Межправительственная комиссия Азербайджана и России, правительственная комиссия между Азербайджаном и Татарстаном.

Также в Азербайджане более 30 лет действует Полномочное представительство, его возглавляет Мурад Гадыльшин.