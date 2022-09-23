news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
23 сентября 2022  18:44

«Тоже ложь»: Песков опроверг сообщения о мобилизации 1,2 млн россиян

news_top_970_100

Появившиеся в СМИ сообщения о мобилизации 1,2 млн россиян — ложь, сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Публикации о том, что в России якобы планируется призвать 1,2 млн человек в рамках частичной мобилизации, — такая же ложь, как и распространенные накануне сообщения о призыве 1 млн граждан», — цитирует его ТАСС.

Накануне официальный представитель Кремля опроверг еще один фейк с завышенными цифрами по частичной мобилизации. Тогда шла речь якобы о миллионе призванных.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

В Минцифры добавили, что повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через госуслуги.

#Дмитрий Песков #мобилизация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100