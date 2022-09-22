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Политика
22 сентября 2022  15:40

Песков прокомментировал сообщения о планах мобилизовать 1 млн россиян

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о планах в рамках частичной мобилизации призвать в ряды Вооруженных сил РФ до 1 миллиона человек.

Появившиеся в сети слухи представитель Кремля назвал «ложью», сообщает РИА Новости. 

Напомним, указ о частичной мобилизации российский лидер Владимир Путин подписал вчера. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. Согласно документу, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые находятся в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется мобилизовать 300 тыс. резервистов, это чуть больше 1% от общего количества граждан. Предполагается, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

#Дмитрий Песков #мобилизация
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