Товарооборот Татарстана и Бахрейна за год вырос в 30 раз

Татарстан вносит свой вклад в развитие отношений между Россией и Бахрейном – за 2023 год товарооборот республики и королевства вырос в 30 раз. Об этом в своем телеграм-канале написал Раис РТ Рустам Минниханов, поделившись фотографией с сегодняшней встречи с Королем Хамадом бен Исой Аль Халифой в Москве, который прибыл в РФ по приглашению Президента Владимира Путина.

«Наш товарооборот за последний год вырос в 30 раз, и мы готовы помогать нашим предприятиям находить партнеров в королевстве. Дәүләт башлыклары арасындагы җылы мөнәсәбәтләр аркасында Бахрейн белән уртак проектлар тормышка ашырыла! (Благодаря теплым отношениям глав государств реализуются совместные проекты с Бахрейном! – перевод с татарского)», – отметил руководитель республики.

Как ранее сообщала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, объем товарооборота достиг 450 тыс. долларов.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ