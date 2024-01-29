Товарооборот России и Беларуси за 2023 год вырос на 9,5%

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Благодаря взаимодействию России и Беларуси в рамках Союзного государства удалось добиться хороших показателей в различных направлениях. С каждым годом растет взаимный товарооборот – за 11 месяцев прошлого года он составил 43 млрд долларов. Об этом на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства рассказал Президент Владимир Путин.

«Мы сообща строим Союзное государство и на этом пути нам удалось добиться действительно многого. Благодаря успешному выполнению 28 отраслевых союзных программ унифицированы российское и белорусское законодательства, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства. Созданы условия для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики для совместной работы по минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций. Из года в год устойчиво растет взаимная торговля. По итогам 11 месяцев прошлого года российско-белоруссикй товарооборот прибавил почти 9,5% и вплотную приблизился к рекордным 43 млрд долларов», – доложил глава государства.

Взяв слово после российского коллеги, Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил цифры за годовой период.

«Мы обновим исторический максимум торговли товарами и услугами <...> Если взять целый год – товары и услуги, 54 млрд долларов примерно будет», – сказал белорусский лидер.

Накануне Путин и Лукашенко приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде, а затем провели встречу в Константиновском дворце.