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Политика 28 января 2024 16:05

Путин допустил, что посетит зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде

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Путин допустил, что посетит зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность посещения нового зимовочного комплекса российской станции «Восток» в Антарктиде, в церемонии ввода которого в опытную эксплуатацию он принял участие по видеосвязи вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Может, когда-нибудь махнем? Интересно», — предложил Президент Беларуси в ходе церемонии (цитата по РИА Новости).

«Да, хорошо», — с улыбкой согласился с предложением коллеги российский лидер.

При этом ранее Лукашенко восхитился работой полярников, назвав ее «подвигом». «Ну, так это на край света надо лететь, а потом еще на ледоколах или самолетах туда перелетать. И еще там чуть ли не пешком идти до этой станции, на санях или на гусеницах», — оценил он тяжесть пути до станции.

Как сообщал «Татар-информ», Путин в ходе церемонии заметил, что российские (а прежде советские) ученые трудятся в Антарктиде с 1955 года и что на их счету сотни значимых открытий.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко
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