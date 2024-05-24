Товарооборот РФ и Республики Белоруссия увеличился на 4,2%

Оборот товаров между РФ и Республикой Белоруссия за январь-март 2024-го увеличился на 4,2%. При этом стороны будут стараться побить результаты оборота 2023-го в текущем году, рассказал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, подчеркнув, что база прошлого года была достаточно высокой.

По словам дипломата, только по товарам во взаимной торговле объем в 50 млрд долларов будет превышен, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Белоруссия занимает 4-5 место в плане экономической значимости для России и это отличный результат. Нынешние цифры спикер назвал очень серьезными, но стороны хотят стремиться к большему.

Напомним, что в 2023-м товарооборот России и Белоруссии достиг 53 млрд долларов – это рекордный показатель.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин прибудет с рабочим визитом в Белоруссию, чтобы обсудить с президентом республики Александром Лукашенко дальнейшее сотрудничество между государствами.