Белоруссия и Татарстан договорились расширить биржевой товарооборот сельхозпродукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Белоруссия и Татарстан намерены активнее использовать механизм биржевых торгов для взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе визита татарстанской делегации во главе с вице-премьером РТ – министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу БУТБ.

«Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с Беларусью в биржевой сфере и готовы оказывать содействие в информировании татарстанского бизнеса о возможностях белорусской биржевой платформы. Судя по объемам сделок, заключенных в прошлом году, биржевые торги являются востребованным инструментом у сельхозпредприятий Татарстана, а значит, данное направление взаимодействия необходимо развивать и масштабировать», – заявил, в частности, Марат Зяббаров.

В 2025 году из Белоруссии в Татарстан через механизм биржевых торгов поставлялись сухое молоко и сыворотка, сливочное масло, сычужные сыры и творог, а также мясо и мясные полуфабрикаты. В свою очередь белорусские компании покупали в РТ полиэтиленовую пленку и комплектующие для промышленного оборудования.

В общей сложности, по данным БУТБ, за прошлый год татарстанские компании приобрели на бирже сельхозпродукции на 44 млн долларов. При этом 84% этой суммы пришлось на сухое обезжиренное и цельное молоко.

Согласно достигнутым договоренностям, дальнейший рост биржевого товарооборота сельхозпродукции предполагается обеспечивать за счет поставок не только белорусских товаров в Татарстан, но и шрота масличных культур, подсолнечного масла и зерновых из РТ в Белоруссию.

«<…> для татарстанских экспортеров биржа послужит удобной точкой входа на рынок Беларуси, позволяя без посредников работать с крупнейшими покупателями масложировой продукции», – отметила заместитель председателя правления БУТБ Наталья Кишкель.

Белорусская универсальная товарная биржа была создана в 2004 году. Первые торги на ней состоялись в июне 2005 года. Сейчас это единственная товарная биржа в стране и одна из крупнейших в Восточной Европе.

Затем Марат Зяббаров обсудил расширение сотрудничества и реализацию совместных инвестиционных проектов с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Юрием Горловым.

По данным профильного белорусского министерства, в январе – ноябре минувшего года Белоруссия впервые поставила в Татарстан 45 видов сельхозтоваров. Основу белорусского экспорта сельхозпродукции в РТ составляют молоко и молокопродукты, корма для животных, рыба и рыбопродукты.

Юрий Горлов выразил готовность оказать содействие Татарстану в проектировании животноводческих объектов и комплектовании их необходимым оборудованием, в наращивании экспорта аминокислот и клейковины пшеничной, а также в поставках всего ассортимента продукции Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Белорусские власти также готовы посодействовать подготовке специалистов сельскохозяйственного профиля в своих аграрных вузах по различным специальностям, а также развитию сотрудничества между аграрными вузами РБ и РТ.

Развитие внешнеэкономических связей и рост поставок продукции агропромышленного комплекса соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», отметили в Минсельхозпроде РТ.

Позднее татарстанская делегация ознакомилась с деятельностью Белорусского государственного аграрного технического университета. Здесь готовят для АПК специалистов по агроинженерии, техническому обслуживанию сельхозтехники, автоматизации и экологии.

Помимо прочего, во время рабочей поездки Марат Зяббаров посетил животноводческую организацию «Альгимед Агро» и компанию по выращиванию, хранению и переработке картофеля «Сула Плюс». Также в Минской области вице-премьер РТ ознакомился с деятельностью конноспортивной школы Parada и Республиканского центра олимпийской подготовки по конному спорту и коневодству. По его оценке, белорусский конный спорт имеет устоявшуюся структуру и активно развивается, делая особый акцент на олимпийских дисциплинах.

Помимо руководителя Минсельхозпрода РТ, в состав татарстанской делегации входили его заместитель Гелюс Баязитов, генеральный директор АО «Татагролизинг» Рафаэль Фаттахов, представитель РТ в РБ Ильхам Кашапов, генеральный директор АО «РАЦИН» Денис Самодуров и директор ООО «Казанский ипподром» Гияз Идиятуллин.