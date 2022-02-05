Товарищеский матч между олимпийскими сборными России и Латвии по хоккею отменен

Товарищеская предолимпийская встреча между сборными России и Латвии по хоккею не состоится. Об этом сообщает Metaratings.

Игра была запланирована на 5 февраля.

Стоит отметить, что чуть ранее главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш был за проведение матча, несмотря на то, что семеро игроков его команды сдали положительные ПЦР-тесты по прилете в Пекин.

Сборная России также уже прибыла в Китай и уже провела на олимпийском льду свою первую тренировку. Свою первую игру наша национальная команда сыграет 9 февраля в рамках группы B против сборной Швейцарии.

Напомним, ранее женская сборная России по хоккею стартовала с победы на Олимпийских играх в Пекине, обыграв команду Швейцарии.