Товарищеский матч «Ак Барса» и «Нефтехимика» состоится без зрителей

Товарищеская игра между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» в рамках подготовки к старту сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоится без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамцев.

«Друзья, получили много вопросов по предстоящему контрольному матчу с "Ак Барсом". Сообщаем, что игра пройдет без зрителей. Прямая трансляция поединка будет», – говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что игра состоится 7 августа в ледовом дворце «Нефтехим Арена» в Нижнекамске.

Помимо этого 6 августа казанский клуб сыграет в Альметьевске товарищеский матч против местного «Нефтяника».

Напомним, с 26 по 29 августа в Казани также состоится турнир на кубок Taneco, а участие в нем примут «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Локомотив», и «Нефтехимик».