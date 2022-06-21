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Ру Тат
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Спорт
21 июня 2022  16:58

«Ак Барс» назвал имена клубов, которые сыграют на турнире Кубок Taneco в Казани

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Стало известно, какие клубы примут участие на турнире Кубок Taneco в Казани. Об этом сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Так, турнир состоится с 26 по 29 августа в Казани, а участие в нем примут «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Локомотив», и «Нефтехимик».

Напомним, в предыдущие годы в Казани проводился турнир «Танеко Кубок чемпионов», в котором участвовали команды-обладатели Кубка Гагарина. В прошлом году на нем сыграли «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Металлург» и СКА.

Ранее «Ак Барс» опубликовал план предсезонной подготовки команды на это лето.

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