«Ак Барс» назвал имена клубов, которые сыграют на турнире Кубок Taneco в Казани

Стало известно, какие клубы примут участие на турнире Кубок Taneco в Казани. Об этом сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Так, турнир состоится с 26 по 29 августа в Казани, а участие в нем примут «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Локомотив», и «Нефтехимик».

Напомним, в предыдущие годы в Казани проводился турнир «Танеко Кубок чемпионов», в котором участвовали команды-обладатели Кубка Гагарина. В прошлом году на нем сыграли «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Металлург» и СКА.

Ранее «Ак Барс» опубликовал план предсезонной подготовки команды на это лето.