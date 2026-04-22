«Тотальный диктант» в Татарстане написали почти 40 тыс. человек

Владислав Усанов

В акции «Тотальный диктант», которая прошла в Татарстане 18 апреля поучаствовали почти 40 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра по делам молодежи республики Владислав Усанов.

«В этом году в "Тотальном диктанте" поучаствовали почти 40 тыс. татарстанцев разных возрастов на разных площадках. Это говорит о том, что для жителей республики акция становится все более интересной», – отметил он.

Впервые «Тотальный диктант» прошел в военных училищах и центрах «Патриот» для курсантов и призывников, добавил Усанов.

Дарья Дмитриева

Акция носит международный характер. Однако Татарстан находится в топе по количеству участников, добавила директор центра культур и диалога РТ, региональный оператор «Тотального диктанта» в РТ Дарья Дмитриева.

«В "Тотальном диктанте" поучаствовали жители 72 стран, в 109 государствах писали в онлайн формате. Всего очно его написали 140 тыс. человек, из них 27% – в Татарстане. Казань же стала лидером по количеству участников среди городов – более 9 тыс. человек», – заявила она.

В этом году текст был посвящен детству великого поэта Александра Пушкина. Дикторами на «Тотальном диктанте» в Татарстане стали актер театра и кино Андрей Ургант, спортивный комментатор Денис Казанский, стендап комик Мария Маркова, министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и многие другие.