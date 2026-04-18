«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

Татарстан присоединился к акции «Тотальный диктант» – во всех муниципалитетах открылось более 1 тыс. площадок. В Год единства народов России текст диктанта был посвящен биографии Александра Пушкина. На разных площадках его прочитали актеры, телеведущие, блогеры, участники популярных телепроектов, чиновники. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





«Своим участием в такой акции мы привлекаем внимание к языку»

В Татарстане площадки для проведения «Тотального диктанта» были организованы в молодежных и культурных учреждениях, а также в вузах. Одна из них открылась в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Текст диктанта здесь прочитала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева – филолог по образованию.

«Тотальный диктант» – это замечательная образовательная акция. И душа поет, когда видишь, сколько людей принимает в ней участие. Кто-то приходит, чтобы посмотреть, сохранились ли его знания и какие знания сохранились лучше. Приятно, что очень разная аудитория – и взрослые, и совсем юные участники, но это все те, кто интересуется языком, литературой, кто видит себя в этом большом мире общения людей на различных языках», – сказала вице-премьер журналистам до начала акции.

Она добавила, что всегда с удовольствием принимает участие в этой акции в качестве либо пишущего, либо «диктатора».

«Своим участием в такой акции мы привлекаем внимание к языку, чистоте знания этого языка, интерес к научному изучению языка. В Татарстане это крайне важно, поскольку существует сопоставительная грамматика. И интересно наблюдать, а как проявляет себя русское слово в татарском языке, а татарское – в русском, как происходят эти процессы. Ведь многие слова родились на нашей татарской земле», – отметила Фазлеева.

В этом году текст диктанта посвящен детству и истории семьи Александра Пушкина, напомнила она. «История Пушкина, его жизнь уникальны. Я посмотрела текст. Тексты не бывают сложными, нужно просто внимательно слушать. Это рекомендация. Надеюсь, что все напишут хорошо», – сказала вице-премьер.

«Мы делаем это нескучно, поэтому вы возвращаетесь снова и снова»

Приветствие участникам акции направил директор Фонда «Тотальный диктант», руководитель проекта Вячеслав Беляков. В своем видеообращении он отметил, что текст диктанта перевели на 30 с лишним языков. Это, по его словам, особенно важно в Год единства народов России.

«У нас есть амбассадоры русского языка, которые на площадках в разных уголках земли собирают любителей русского языка, носителей, тех, кто изучает его как иностранный. Мы проводим курсы подготовки, которые пригодятся вам не только на «Тотальном диктанте». Мы организуем фестивали, где знакомим вас с современной литературой, с российскими авторами. Мы делаем это нескучно, именно поэтому вы возвращаетесь на наше мероприятие снова и снова. «Тотальный диктант» готов поддерживать ваш интерес и любовь к русскому языку круглый год», – подчеркнул Беляков.

Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стал писатель и публицист, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов. В своем видеообращении он признался, что для него это стало волнующим и важным моментом в жизни.

«Я написал много разных книг, но написать текст, который вам сегодня будут диктовать и который вы будете писать в самых разных уголках нашей страны и за рубежом, – для меня это очень большая ответственность. Я не знаю, каким он вам покажется, легким или сложным, но я пытался сделать его максимально интересным», – заявил он.

Татарстанцы написали диктант о бабушке Пушкина

Текст диктанта этого года «Пушкин. Фамилия» разделен на четыре части. В Татарстане написали его третью часть под названием «Наперсница волшебной старины». Вместе с республикой эту часть написали также в 59 регионах России и 45 зарубежных странах.

В этой части рассказывается о бабушке Пушкина – Марии Ганнибал, которая, по словам Варламова, сыграла ключевую роль в воспитании будущего поэта.

«Когда мы говорим о детстве Пушкина, то самая первая ассоциация – няня Арина Родионовна. Эта женщина сыграла в жизни поэта исключительную роль, недаром он посвятил ей столько стихов. Однако няня появилась в доме Пушкиных позднее», – отметил он в своем видеообращении.

По правилам просветительской акции, каждое предложение текста диктатор прочитал трижды. После завершения диктанта участникам дали возможность вычитать написанное ими.

Теперь тексты будут вычитывать филологи, а затем члены региональной команды внесут результаты каждой работы на сайт totaldict.ru. Оценки участников, написавших диктант в Казани, будут опубликованы 11 мая.

«Любим такие акции, нам нравится русский язык, нравится быть грамотными»

Участниками акции, прошедшей на площадке КФУ, стали не только студенты, но и школьники. Так, учащиеся Казанской кадетской школы-интерната им. Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова пришли писать диктант всем классом.

«Участие в акции инициировала наша классная руководительница, она тоже сегодня с нами писала диктант. Я участвовал в «Тотальном диктанте» в первый раз. И мне очень понравилось. В следующем году тоже обязательно приму участие. Сам текст для меня был не сложным, а интересным – я узнал много интересного о Пушкине», – рассказал учащийся кадетской школы Ренат Семибратов.

Пенсионерки Диляра Нигметзянова и Галина Казакова участвуют в акции уже в четвертый раз.

«Нам это интересно, хочется жить полной жизнью. В этом году тема диктанта мне особенно близка – я люблю творчество Пушкина. А «Евгений Онегин» – мое любимое произведение. Сам текст диктанта оказался для меня средней сложности», – сказала корреспонденту «Татар-информа» Нигметзянова.

Казакова добавила, что всегда с нетерпением ждет апреля, поскольку в этом месяце проходит «Тотальный диктант».

«Мы любим такие акции, нам нравится русский язык, нравится быть грамотными. Хочется и на подготовку к диктанту ходить в течение года. Чувствуется, что пунктуация немного страдает, забываются правила», – заметила она.

Впервые «Тотальный диктант» прошел в 2004 году. В этом году его столицей стал город Улан-Удэ.

