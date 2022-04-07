«Тотальный диктант» в Татарстане намерен преодолеть планку в 20 тыс. участников

Популярная образовательно-просветительская акция «Тотальный диктант» в этом году намерена преодолеть в Татарстане планку в 20 тыс. участников. Об этом на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил координатор акции в РТ Вячеслав Шаталов.

«В прошлом году участников акции по Татарстану было 19 824 человека. Казань заняла второе место среди городов-участников, уступив только Москве и немного, но обогнав Санкт-Петербург. В целом Татарстан выглядел очень достойно, несмотря на пандемийные ограничения. В этом году, полагаю, мы перешагнем отметку в 20 тыс. участников», — предположил Шаталов.

Всего по Татарстану для участников «Тотального диктанта» на организованных площадках предусмотрено 25 тыс. мест. На некоторых, например, самых популярных в Казани, уже закончились места для регистрации, но в целом, по словам Шаталова, на сегодняшний день забронировано пока около половины предусмотренных мест.

Масштабная популярная просветительско-образовательная акция «Тотальный диктант» намечена на 9 апреля. В 14 часов по московскому времени проверить свои знания и написать диктант можно будет на площадках, организованных в 409 населенных пунктах республики. В Казани площадки будут представлены в каждом районе города, в том числе в Национальной библиотеке РТ, Культурном центре имени Пушкина, Казанском федеральном университете. Полный список доступен на сайте totaldict.ru

Новшество «Тотального диктанта» в Татарстане — в этом году в день проведения акции заработает горячая линия для ее участников.

Регистрация на площадки, открытая 30 марта, продолжается также на сайте «Тотального диктанта». На самых популярных, но не на всех, пояснил Вячеслав Шаталов, заложено некоторое количество дополнительных мест для тех, кто решит принять участие в акции в последний момент.

В этом году «Тотальный диктант» участники акции будут писать по тексту писательницы и поэтессы, а также переводчика и сценариста, автора романов «Хирург», «Женщины Лазаря» и «Сад» Марины Степновой. Стать участником акции можно и онлайн на сайте «Тотального диктанта».

Текст диктанта, отметила Александровская, автор Марина Степнова создала специально для акции. Хотя его впервые выложат в открытый доступ в день самого мероприятия, 9 апреля, но уже известно, что он посвящен XIX веку, а действие происходит в Воронеже.

Диктующими в этом году в Казани станут такие известные люди как Ольга Лаврова, Мария Веденеева, актеры ТЮЗа Павел Густов и Нина Калаганова.