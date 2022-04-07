Новшеством «Тотального диктанта» в РТ станет горячая линия в день старта акции

Утром 9 апреля, в день проведения масштабной просветительско-образовательной акции «Тотальный диктант», в Татарстане заработает горячая линия для ее участников. О вводимом новшестве на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил координатор акции в РТ Вячеслав Шаталов.

«Мы запускаем горячую линию, чтобы перед началом диктанта по этому телефону проконсультировать участников, которые не смогли зарегистрироваться, или у них возникли какие-либо проблемы при регистрации. Горячая линия будет работать вплоть до загрузки всех результатов „Тотального диктанта”. Вся информация и номер телефона горячей линии появятся на казанской странице „Тотального диктанта”. Плюс сохраняются прежние диалоговые мостики — социальные сети („ВКонтакте”) и электронная почта», — анонсировал Шаталов.

Обращаться на горячую линию смогут жители не только Казани, но и всего Татарстана, уточнил координатор акции в регионе для «Татар-информа».

Популярная образовательно-просветительская акция «Тотальный диктант» начнется в 14 часов по московскому времени. Проверить свои знания и написать диктант можно будет на площадках, организованных в 409 населенных пунктах Татарстана. В Казани площадки будут представлены в каждом районе города, в том числе в Национальной библиотеке РТ, Культурном центре имени Пушкина, Казанском федеральном университете. Полный список доступен на сайте totaldict.ru

Регистрация на площадки, открытая 30 марта, продолжается также на сайте «Тотального диктанта». Кое-где уже нет свободных мест, но в целом по Татарстану зарезервированы пока около 50% всех предлагаемых мест. На самых популярных, но не на всех, намекнул Шаталов, заложено некоторое количество дополнительных мест для тех, кто решит принять участие в акции в последний момент. Всего по республике организаторы обеспечили около 25 тыс. посадочных мест для участников «Тотального диктанта».

В этом году «Тотальный диктант» участники акции будут писать по тексту писательницы и поэтессы, а также переводчика и сценариста, автора романов «Хирург», «Женщины Лазаря», «Сад» Марины Степновой. Стать участником акции можно и онлайн на сайте «Тотального диктанта».

Текст диктанта, отметила Александровская, автор Марина Степнова создала специально для акции. Хотя его впервые выложат в открытый доступ в день самого мероприятия, 9 апреля, но уже известно, что он посвящен XIX веку, а действие происходит в Воронеже.

Диктующими в этом году в Казани станут такие известные люди, как Ольга Лаврова, Мария Веденеева, актеры ТЮЗа Павел Густов и Нина Калаганова.