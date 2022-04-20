Toshiba решила приостановить прием новых заказов и инвестиции в Россию

Японская корпорация Toshiba объявила о приостановке приема новых заказов и инвестиций в Россию из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном на ее сайте.

«Мы очень обеспокоены ситуацией на Украине и испытываем огромное сочувствие к жертвам этого конфликта. <…> Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в России», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Toshiba Corporation намерена пожертвовать в общей сложности около 100 млн иен (примерно 774 тыс. долларов) на гуманитарную помощь. Средства будут перечислены Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform.

«Мы продолжим следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта», — заверили в компании. При этом доля российского рынка в общем доходе корпорации за завершающийся в марте 2022-го финансовый год оценивается в 0,2%.

После начала специальной военной операции на Украине страны Запада осудили такой шаг руководства России и начали ужесточать санкции против РФ. Многие международные компании решили уйти с российского рынка. В частности, накануне автоконцерн General Motors продлил приостановку работы на территории страны.