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Экономика
19 апреля 2022  23:32

General Motors продлит приостановку работы в России

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Автоконцерн General Motors объявил сегодня о продлении приостановки работы в России. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает ТАСС.

28 февраля автоконцерн уже приостанавливал импорт автомобилей и коммерческую деятельность. Теперь же, с «учетом продолжающегося ухудшения ситуации» на Украине, ограничение решено продлить.

«GM приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России 28 февраля. С учетом продолжающегося ухудшения ситуации компания приняла решение продлить остановку деятельности в России», — говорится в сообщении компании.

Многие страны ввели санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. О ее начале 24 февраля сообщил Президент России Владимир Путин.

#санкции Запада
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