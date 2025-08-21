Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2025» состоится сегодня в Казани. В этом году масштабное музыкальное событие пройдет с 21 по 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. Первые 12 лет конкурс проходил в Юрмале, затем, с 2015 года – в Краснодарском крае, а теперь впервые пройдет в Казани. Площадкой форума стал современный New Wave Hall, расположенный рядом с «Ак Барс Ареной». Уникальный сборно-разборный зал высотой 19 метров и вместимостью 2800 зрителей был специально создан для проведения конкурса.

В финале конкурса участвуют 13 молодых артистов из 6 стран мира:

Теймур Ганифаев (Азербайджан);

(Азербайджан); Сурен Погосян (Армения);

(Армения); Катрин Мурашко (Беларусь);

(Беларусь); IRAKLI GADELIA (Грузия);

(Грузия); Yernazar (Казахстан);

(Казахстан); Alex Lim (Казахстан);

(Казахстан); Гр. «Оберег» (Россия);

(Россия); GEVORA (Россия);

(Россия); SECRET ATELIER (Россия);

(Россия); Jummy (Россия);

(Россия); Александр Филин (Россия);

(Россия); Елена Фрейман (Россия);

(Россия); Маша Фэй (Россия).

На сцену «Новой волны» выйдут и звезды российской эстрады. В день открытия зрителей ждут выступления Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Димы Билана, Лолиты, Пелагеи, Артура Пирожкова и других артистов. Также пройдет представление участников конкурса.

Конкурсная неделя обещает быть насыщенной:

21 августа – открытие конкурса;

22 августа – первый конкурсный день и вечер Ларисы Долиной ;

; 23 августа – второй конкурсный день и премьеры от членов жюри;

24 августа – третий конкурсный день, вечер группы «Иванушки International», церемония награждения победителей;

25 августа – гала-концерт с ретрохитами;

26 августа – торжественное закрытие конкурса.

Особая традиция конкурса – создание памятного барельефа. В этом году финалисты под руководством скульптора Зульфии Мухамедьяновой уже приняли участие в лепке уникальной композиции, которая станет символом «Новой волны – 2025».

Трансляция события будет доступна на телеканале «Россия 1» и в социальной сети «ВКонтакте».