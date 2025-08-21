news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 августа 2025 08:30

Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

Читайте нас в
Телеграм
Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2025» состоится сегодня в Казани. В этом году масштабное музыкальное событие пройдет с 21 по 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. Первые 12 лет конкурс проходил в Юрмале, затем, с 2015 года – в Краснодарском крае, а теперь впервые пройдет в Казани. Площадкой форума стал современный New Wave Hall, расположенный рядом с «Ак Барс Ареной». Уникальный сборно-разборный зал высотой 19 метров и вместимостью 2800 зрителей был специально создан для проведения конкурса.

В финале конкурса участвуют 13 молодых артистов из 6 стран мира:

  • Теймур Ганифаев (Азербайджан);
  • Сурен Погосян (Армения);
  • Катрин Мурашко (Беларусь);
  • IRAKLI GADELIA (Грузия);
  • Yernazar (Казахстан);
  • Alex Lim (Казахстан);
  • Гр. «Оберег» (Россия);
  • GEVORA (Россия);
  • SECRET ATELIER (Россия);
  • Jummy (Россия);
  • Александр Филин (Россия);
  • Елена Фрейман (Россия);
  • Маша Фэй (Россия).

На сцену «Новой волны» выйдут и звезды российской эстрады. В день открытия зрителей ждут выступления Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Димы Билана, Лолиты, Пелагеи, Артура Пирожкова и других артистов. Также пройдет представление участников конкурса.

Конкурсная неделя обещает быть насыщенной:

  • 21 августа – открытие конкурса;
  • 22 августа – первый конкурсный день и вечер Ларисы Долиной;
  • 23 августа – второй конкурсный день и премьеры от членов жюри;
  • 24 августа – третий конкурсный день, вечер группы «Иванушки International», церемония награждения победителей;
  • 25 августа – гала-концерт с ретрохитами;
  • 26 августа – торжественное закрытие конкурса.

Особая традиция конкурса – создание памятного барельефа. В этом году финалисты под руководством скульптора Зульфии Мухамедьяновой уже приняли участие в лепке уникальной композиции, которая станет символом «Новой волны – 2025».

Трансляция события будет доступна на телеканале «Россия 1» и в социальной сети «ВКонтакте».

читайте также
«Мы были как недоваренное яичко, а теперь – крутые»: репетиция финалистов «Новой волны»
«Мы были как недоваренное яичко, а теперь – крутые»: репетиция финалистов «Новой волны»
#новая волна #музыкальный конкурс #концерт #ак барс арена
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» стартует в Казани

20 августа 2025
Как татарстанцы могут вернуть до 20 тыс. рублей за занятия спортом

Как татарстанцы могут вернуть до 20 тыс. рублей за занятия спортом

20 августа 2025