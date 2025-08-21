Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани
Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2025» состоится сегодня в Казани. В этом году масштабное музыкальное событие пройдет с 21 по 26 августа.
«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. Первые 12 лет конкурс проходил в Юрмале, затем, с 2015 года – в Краснодарском крае, а теперь впервые пройдет в Казани. Площадкой форума стал современный New Wave Hall, расположенный рядом с «Ак Барс Ареной». Уникальный сборно-разборный зал высотой 19 метров и вместимостью 2800 зрителей был специально создан для проведения конкурса.
В финале конкурса участвуют 13 молодых артистов из 6 стран мира:
- Теймур Ганифаев (Азербайджан);
- Сурен Погосян (Армения);
- Катрин Мурашко (Беларусь);
- IRAKLI GADELIA (Грузия);
- Yernazar (Казахстан);
- Alex Lim (Казахстан);
- Гр. «Оберег» (Россия);
- GEVORA (Россия);
- SECRET ATELIER (Россия);
- Jummy (Россия);
- Александр Филин (Россия);
- Елена Фрейман (Россия);
- Маша Фэй (Россия).
На сцену «Новой волны» выйдут и звезды российской эстрады. В день открытия зрителей ждут выступления Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Димы Билана, Лолиты, Пелагеи, Артура Пирожкова и других артистов. Также пройдет представление участников конкурса.
Конкурсная неделя обещает быть насыщенной:
- 21 августа – открытие конкурса;
- 22 августа – первый конкурсный день и вечер Ларисы Долиной;
- 23 августа – второй конкурсный день и премьеры от членов жюри;
- 24 августа – третий конкурсный день, вечер группы «Иванушки International», церемония награждения победителей;
- 25 августа – гала-концерт с ретрохитами;
- 26 августа – торжественное закрытие конкурса.
Особая традиция конкурса – создание памятного барельефа. В этом году финалисты под руководством скульптора Зульфии Мухамедьяновой уже приняли участие в лепке уникальной композиции, которая станет символом «Новой волны – 2025».
Трансляция события будет доступна на телеканале «Россия 1» и в социальной сети «ВКонтакте».