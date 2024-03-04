«Торжественно, но немного грустно»: как Казань прощалась с первыми «Играми будущего»

Почетными гостями церемонии закрытия «Игр будущего» стали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин и Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Игры будущего» официально закрыты

«Игры будущего» официально закрыты. На протяжении двух недель Казань находилась во власти фиджитал-спорта – абсолютно нового явления не только для России, но и для всего мира. Специально для этого турнира организаторами были придуманы не только правила, но и дисциплины. Одним словом, Казань с абсолютного нуля сформировала целый мануал и задала уровень стандарта по проведению последующих «Игр будущего».

На открытии турнира лично присутствовал Владимир Путин и главы сразу пяти дружественных государств.

На закрытии приковывали к себе внимание вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин и Раис Татарстана Рустам Минниханов, занявшие центральные места перед сценой. Окружали их другие почетные гости – экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, организатор «Игр будущего» Игорь Столяров, мэр Казани Ильсур Метшин, чемпионы турнира по MLBB с Филиппин (команда AP. BREN) и многие другие.

Игорь Лантратов вел церемонию на русском, китайская телеведущая Дуань Юушан – на английском Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Влюбилась в Казань, несмотря на 15-градусный мороз»

Церемония закрытия началась с воспоминаний о главных моментах турнира. В минутном ролике организаторы постарались отобразить церемонию открытия и финальные матчи соревнований, продолжив историю четырех близнецов про путешествие во времени. Но если полторы недели назад подростки летали в будущее, то на сей раз отправились в прошлое – во времена, когда в далеком 2024 году в Казани состоялись первые в истории «Игры будущего».

Далее сюжет оборвался и на сцену вышли ведущие вечера – российский шоумен Игорь Лантратов и китайская телеведущая Дуань Юушан. Первый отвечал за общение со зрителями и гостями на русском языке, вторая – на английском. Примечательно, что чуть ли не первой фразой китаянки на сцене стало признание в любви к Казани. По словам Дуань, она влюбилась в этот город даже несмотря на 15-градусный мороз.

Зрителям напомнили о пятерке виртуальных аватаров, каждый из которых представлял один из вызовов турнира Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сначала Лантратов и Юушан в экспресс-формате подвели итоги соревнований, затем в очередной раз познакомили зрителей с пятеркой виртуальных аватаров, каждый из которых представлял один из вызовов (категорий) «Игр будущего»: Kash’AI (тактика), EL3ktra (технологии), e-ONE (спорт), Turb0 (скорость) и Str@’ta (стратегия). А чуть позже предоставили слово гостям.

«Игры будущего» стирают границы не только виртуально, но и физически»

Первым микрофон взял Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Столица Татарстана была во внимании всего мирового сообщества две недели» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мероприятие торжественное, но немного грустное. Наша столица Татарстана была во внимании всего мирового сообщества две недели. Я искренне хочу поблагодарить руководство страны, Президента РФ Владимира Путина за доверие провести это мероприятие у нас, в столице Татарстана, и глав других государств СНГ, которые нашли время посетить игры», — сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что весь Татарстан, Казань, в том числе мэр столицы РТ Ильсур Метшин, очень старались провести мероприятие на высшем уровне, и поблагодарил жителей республики за то, что они радушно приняли гостей из всех регионов России и из других стран.

«Это огромный успех. Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе», — добавил Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко: «Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Игры будущего» стирают границы не только виртуально, но и физически. Как успешный спортивный и инновационный город, Казань отлично справилась с проведением первого в истории турнира фиджитал-игр. И сразу задала высокую планку!» — подчеркнул Игорь Лантратов.

Клава Кока, LYRIQ, «Моя Мишель» и Niletto на фиджитал-вечеринке

Далее ведущие пообщались с одним из участников «Игр будущего» из Бразилии по имени Ренато, который признался, что ему так понравился Казанский Кремль, что он посещает столицу Татарстана уже в третий раз, а чак-чак и вовсе давно стал одним из его любимых лакомств.

Напоследок организаторы устроили фиджитал-вечеринку, обыграли мем с уснувшим робопсом с открытия турнира, представили победителей турнира по фиджитал-футболу из Уругвая, попрощались с аватарамии и дали исполнить свои хиты Клаве Коке, певцу LYRIQ, группе «Моя Мишель» и исполнителю Niletto.

Кульминацией закрытия «Игр будущего» стало массовое исполнение хита Димы Билана «Невозможное возможно». Кажется, в этот момент песню пел весь зал. В том числе Матыцин, Чернышенко, ведущие и даже филиппинские киберспортсмены.

Кульминацией закрытия «Игр будущего» стало массовое исполнение хита Димы Билана «Невозможное возможно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Итоги и вопросы к «Играм будущего»

Как можно понять по хронометражу церемонии, акцентировать внимание на итогах турнира организаторы не стали. Ведущие обошлись лишь несколькими фактами: участие в турнире приняли спортсмены из 107 стран, а победителями стали участники лишь из 12 (Россия, Китай, Индия, Казахстан, Белоруссия, Испания, Южная Корея, Филиппины, Уругвай, Эквадор, Аргентина и Колумбия).

А что по глобальным итогам? Главные выводы: российский спорт не изолирован, фиджитал-формат имеет шансы на жизнь, а другие страны уже вовсю метят на роль столицы следующего турнира. Пожалуй, последний аргумент прекрасно характеризует успешность казанских «Игр будущего».

Главная интрига – кто же примет следующий турнир – на закрытии Игр не была раскрыта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако вопрос о том, кто же примет следующие «Игры будущего», как ни странно, пока остается одним из главных. Ранее сообщалось, что это станет известно во время церемонии закрытия, но в заключительный день турнира ничего подобного мы так и не услышали.

Так кто же может принять вторые «Игры будущего»? Открыто о желании принять турнир заявляли две страны – Казахстан и Узбекистан. Еще два государства неоднократно появлялись в сводках слухов и так называемых инсайдов – Китай и Бразилия. При этом, по словам Чернышенко, на проведение турнира претендует и вовсе девять стран. Кроме того, до сих пор неизвестен и год проведения будущих соревнований.

Вероятно, имя нового счастливчика мы узнаем уже скоро. Казань же прощается с турниром. Но для самих «Игр будущего» все только начинается.