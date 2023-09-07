Торгово-промышленная палата РТ проведет встречу машиностроителей Китая и Татарстана

8 сентября татарстанские и китайские компании обсудят импорт и экспорт машиностроительной продукции. Встречу, организованную Торгово-промышленной палатой республики, на пресс-конференции в рамках международного форума «РОСТКИ» анонсировал заместитель председателя ТПП РТ Марат Ахметов.

«Мы также пригласим и наши татарстанские предприятия, чтобы более подробно все обсудить», — добавил Ахметов.

Он отметил, что уникальность переговоров заключается во взаимоотношениях между Татарстаном и Китаем. «Какими бы ни были потребности, всегда важно сохранять дружеские и братские отношения», — заключил он.

Напомним, что первый форум «РОСТКИ» пройдет в «Казань Экспо» 7 и 8 сентября. Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая.

Как отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов, форум может стать ежегодным. На церемонии открытия он предложил дату для второго события – в 2024 году.