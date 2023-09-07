Минниханов предложил дату для второго форума «РОСТКИ» в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать международный российско-китайский форум «РОСТКИ» ежегодным. Второе мероприятие Казань готова провести 14–15 ноября 2024 года.

«У нас есть огромное желание проводить данное мероприятие на этой площадке ежегодно, — подчеркнул он на церемонии открытия форума. — И мы предлагаем новую дату на будущий год. Это 14-15 ноября 2024 года. С нетерпением ждем наших китайских партнеров на втором российско-китайском форуме в Казани».

Напомним, что первый форум «РОСТКИ» пройдет в «Казань Экспо» 7 и 8 сентября. Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая.