Торгово-экономическим представителем РТ в Лейпциге назначен Гатаулин

Торгово-экономическим представителем РТ в Лейпциге (город в Германии – прим. Т-и) назначили Тахира Гатаулина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, полномочия Гатаулина, как торгово-экономического представителя будут действовать три года.

«Назначить Гатаулина Тахира Мьяссаровича с 18 ноября 2025 года торгово-экономическим представителем Республики Татарстан в г. Лейпциге сроком на три года», – написано в документе.

Напомним, Гатаулин стал торгово-экономическим представителем РТ в Германии в августе 2019 года, до этого занимал должность инвестиционного уполномоченного Краснодарского края в Германии, а еще раньше – торгово-экономического представителя Минпромторга Татарстана.