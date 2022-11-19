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Ру Тат
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Официальная хроника
19 ноября 2022  10:05

Власти Татарстана определили торгово-экономического представителя республики в Германии

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Полномочия Тахира Гатаулина на должности торгово-экономического представителя республики в Германии продлеваются еще на несколько лет, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

«Назначить Гатаулина Тахира Мьяссаровича торгово-экономическим представителем Республики Татарстан в г.Лейпциге сроком на три года», – говорится в документе.

Напомним, Гатаулин стал торгово-экономическим представителем РТ в Германии в августе 2019 года, до этого занимал должность инвестиционного уполномоченного Краснодарского края в Германии, а еще раньше – торгово-экономического представителя Минпромторга Татарстана.

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