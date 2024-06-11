Топор, гантели и голова манекена: что находили в канализации Казани при засорах

Во время устранения засоров в системе канализации Казани сотрудники коммунальных служб находят порой необычные предметы. В топ удивительных находов входят молоток, гантели, детские игрушки, голова манекена, топор и даже гаджеты, передает пресс-служба мэрии.

Помимо них, специалисты достают огромные комья тряпок с намотанными волосами, жиром и остатками пищи. Проволока, волосы, строительные материалы, ветошь, одежда и другие предметы накапливаются годами и могут стать причиной крупных засоров. Нарушение правил эксплуатации является одной из основных причин засоров.

«Для того, чтобы пробить засор, требуется настоящая мужская сила, особенно если в канализационную сеть попал твердый крупный предмет, — рассказал начальник Управления канализационного хозяйства казанского «Водоканала» Марат Сибгатуллин. — Иногда сделать вручную это не получается, и сотрудники вызывают спецтехнику — гидродинамическую машину и вакуумный погрузчик».

Ранее сообщалось, что за 2023 год в Казани устранили более 16 тыс. засоров на сетях водоотведения и извлекли из системы канализации 400 самосвалов мусора.

Фото: телеграм-канал «Водоканала»