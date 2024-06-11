Казанский «Водоканал» за год извлек 400 самосвалов мусора из канализации

В 2023 году в Казани устранили более 16 тыс. засоров на сетях водоотведения и извлекли из системы канализации более 4 тыс. кубометров мусора, или 400 самосвалов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Диспетчерская «Водоканала» каждый день принимает более 50 обращений о засорах. За 5 месяцев 2024 года устранено уже 6 640 засоров на сетях и извлечено более 1,6 тыс. кубометров мусора. Сегодня на балансе предприятия находится 1459 км сетей водоотведения.

Начальник Управления канализационного хозяйства предприятия Марат Сибгатуллин рассказал, что устранение засора требует немало времени.

«Для начала нужно найти колодец, с которого будет устраняться засор. Нередко мастерам приходится вскрывать несколько канализационных колодцев, чтобы подобраться к засору», – объяснил он, добавив, что работы осложняются припаркованными автомобилями, незаконными строениями в охранной зоне коллектора, засыпанными грунтом или закатанными под асфальт люками, сугробами или наледью во время зимнего периода.