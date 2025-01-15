Топилин: Звание «Город трудовой доблести» станет знаком уважения к подвигу зеленодольцев

Присвоение звания «Город трудовой доблести» Зеленодольску станет знаком уважения к подвигу людей, самоотверженно трудившихся во имя Великой Победы. Об этом заявил Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин, комментируя возможность присвоения городу почетного звания.

Депутат напомнил, что в начале войны в Зеленодольске работали пять крупнейших предприятий союзного подчинения. Его жители вместе со всей страной прикладывали все силы, чтобы обеспечить фронт всем необходимым и приблизить победу.

«Я по работе встречаюсь с нашими уважаемыми ветеранами, сейчас проживающими в Зеленодольске. Это уникальные люди с невероятно стильным духом, а их истории о прожитых военных и послевоеных годах уникальны. Присвоение статуса „Город трудовой доблести“ станет еще одним знаком уважения к подвигу людей, которые самоотверженно трудились во имя Великой Победы», — уверен парламентарий.

С инициативой о присвоении еще семи населенным пунктам в России почетного звания «Город трудовой доблести» к Президенту Владимиру Путину обратился ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев. Это Курган, Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Миасс (Челябинская область), Зеленодольск (Республика Татарстан), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область — Кузбасс), Салехард (Ямало-Ненецкий АО).