Путин заявил о планах присвоить Зеленодольску звание «Город трудовой доблести»

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Обладателями почетного звания «Город трудовой доблести» могут стать еще несколько населенных пунктов в России, в частности Зеленодольск в Татарстане. Соответствующими планами на заседании организационного комитета «Победа» поделился Президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса. В некоторых из них и сегодня успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом», — цитирует его ТАСС.

Помимо Зеленодольска, заявки получены по Кургану (Курганская область), Верхней Пышме (Свердловская область), Ишимбаю (Башкортостан), Коврову (Владимирская область), Миассу (Челябинская область), Ленинску-Кузнецкому (Кемеровская область) и Салехарду (Ямало-Ненецкий АО).

Владимир Путин напомнил, что, к примеру, на Ишимбай в годы войны приходилась четверть всей добытой нефти, а население Ленинска-Кузнецкого обеспечило фронт свыше 20 млн тонн угля и собрало более 1,5 млн рублей.

Как ранее отметил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, Зеленодольск в годы войны был важным тыловым центром. Для нужд фронта здесь строились корабли, бронекатера, производилась авиационная фанера, работали предприятия АПК.