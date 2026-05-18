Топилин заявил о лидерстве Татарстана в эксперименте по партнерским финансам

Депутат Госдумы Максим Топилин в рубрике «7 вопросов за 7 минут» программы «7 дней» на ТНВ заявил, что Татарстан сегодня является одним из лидеров эксперимента по партнерскому финансированию в России.

«Об эксперименте и дальнейшем законе говорили, наверное, лет 15, но это были только разговоры. Нужно было сесть вместе с Центральным банком, с Минфином и начать работать. Мы это сделали пять лет назад. Эксперимент идет в четырех регионах, мы его продлили еще на три года», – отметил Максим Топилин.

Он подчеркнул, что сейчас основной задачей является подготовка базового законодательства для распространения механизма партнерского финансирования на всю страну.

«Сейчас главная задача – выписать это законодательство уже базовым на территории всей Российской Федерации, чтобы запустить такие проекты не только в рознице, когда жители пользуются продуктами, но и чтобы это находило применение в финансировании и привлечении финансов из исламского мира в Татарстан и в Россию», – сказал депутат.

По словам Топилина, первые проекты уже реализуются совместно с нефтеперерабатывающими компаниями Татарстана. Он выразил мнение, что в ближайшие два-три года это направление может дать республике «совершенно новый импульс развития».

Депутат также отметил, что партнерские финансы не являются исключительно религиозным инструментом и доступны для людей любого вероисповедания.