«Инвестор идет туда, где его проблемы дойдут до первых лиц»: Топилин – о феномене Татарстана и новых точках роста

Татарстан не боится первым запускать новые проекты, и именно это помогает ему оставаться одним из самых динамично развивающихся регионов страны. О «КазаньФоруме», партнерских финансах, общении с избирателями рассказал депутат Госдумы Максим Топилин ведущей рубрики «7 вопросов за 7 минут» Светлане Кадыровой в программе «7 дней» телеканала ТНВ.





Максим Топилин: «Темпы перемен очень высокие. Еще 15 лет назад мы не видели маркетплейсов и беспилотников»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Госдума приняла более 150 законов в поддержку участников СВО и их семей

– Здравствуйте, Максим Анатольевич. Мы встречаемся с вами на площади Свободы, у штаба общественной поддержки. Именно здесь начался ваш первый день на посту депутата Госдумы. Помните его?

– Конечно, запомнился. Это специфическая, но необходимая работа депутата – постоянно общаться с населением, с самыми разными вопросами, не по профилю: здравоохранение, лекарства, инвалидности, ЖКХ, газ, дороги. Приемы не только в Казани. За мной закреплены шесть районов: Буинский, Апастовский, Дрожжановский, Кайбицкий, Верхнеуслонский и Тетюшский. Там ежемесячные приемы – в основном общественный транспорт, дороги, перемещение в Казань, многое удалось решить. Это позволяет сориентироваться по реакции региональных властей и вынести на федеральный уровень волнующие граждан вопросы. Отсюда рождаются разные инициативы депутатов.

А время было непростое, полностью сопряженное с СВО. По мобилизации было много сложностей. Здесь, в этой приемной, постоянно решали эти вопросы – приходили жены и матери военнослужащих. Были неожиданные темы – ребята не могли понять, как быть с бизнесом: повестка приходила быстро, надо было закрывать или переводить. Такие истории способствовали тому, что на федеральном уровне рождалась новая регулятория. Дума приняла более 150 законов по защите прав ребят, которые защищают нас на СВО.

– Это же еще очень оперативно.

– Моментально. Федеральные органы тоже подпитывались, были поручения президента, но большинство мер по защите ребят на СВО появлялись именно из депутатской работы. Поэтому создали специальную рабочую группу. Инициативы в основном от депутатского сообщества – от информации граждан, семей, самих бойцов, когда они возвращались. Есть вернувшиеся, к сожалению, с инвалидностью, с ранениями. Вся технология обеспечения их техсредствами реабилитации, создание спеццентров. Например, в Татарстане идет создание нового реабилитационного центра. Большое спасибо «Татнефти» – выделили санатории, которые нужно приводить в порядок. Центр будет обязательно.

«Это специфическая, но необходимая работа депутата – постоянно общаться с населением, с самыми разными вопросами, не по профилю» Фото: tatarstan.er.ru

«КазаньФорум» стал одной из ключевых международных витрин России

– Максим Анатольевич, в эти дни в Казани проходит Международный экономический форум «Россия – Исламский мир». Насколько сегодня высок экономический и политический вес этой площадки?

– Я считаю, что руководство республики и лично Рустам Минниханов – человек, который в России отвечает за взаимодействие с исламским миром, – они тогда, много лет назад, предугадали всё. Они создали эту площадку, сближали интересы экономик, искали точки соприкосновения – тогда еще никто не знал, что сейчас, после известных событий, европейский и американский миры скажут, что мы им не очень интересны. Оказалось, что это был взгляд в будущее, шаг вперед. Сейчас мы находимся в совершенно новом измерении, и «КазаньФорум» стал одной из ключевых международных витрин России.

Одна из самых интересных историй, которую в Татарстане первыми в России начали внедрять и развивать, – это законодательство о партнерских финансах. Эксперимент идет в четырех регионах, но республика здесь безусловный лидер. Мы продлили его еще на три года. Сейчас самая главная задача – сделать это законодательство уже базовым на территории всей Российской Федерации. Не просто в рознице, когда жители пользуются исламскими продуктами, а чтобы привлекать крупные финансы из исламского мира в Татарстан и в страну.

Процесс идет, но непросто. Уже есть первые проекты с участием ВЭБа и Сбера, с нефтеперерабатывающими компаниями республики. Я думаю, что в течение двух-трех лет это может дать совершенно новый импульс развитию региона. Потому что всегда нужно находить новые проекты, новые продукты. Этим Татарстан всегда и славился – он был законодателем новых историй. Первая особая экономическая зона «Алабуга» 20 лет назад появилась – это тоже был пилотный проект. И в этом залог успеха: каждый раз нужно искать и реализовывать что-то новое. Партнерское финансирование – как раз такое окно возможностей. Уверен, это сработает.

– Татарстан часто называют воротами России в исламский мир. Вы согласны?

– Да, это так. Но важно понимать: есть и другие республики, где превалирует ислам, – Чечня, Дагестан, Башкирия. Однако именно Татарстан лидирует в эксперименте по партнерским финансам. Потому что здесь руководство республики этим занимается, и есть команда, которая эту идею привнесла. И еще один важный момент: это не «исламские финансы», а партнерские. Они построены на принципе участия, на отсутствии процентов. Православный человек или христианин тоже может взять такой продукт, если ему это удобно. Это просто другая система взаимоотношений и традиций.

«Руководство республики и лично Рустам Минниханов – человек, который в России отвечает за взаимодействие с исламским миром, – они тогда, много лет назад, предугадали всё» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Инвестор идет туда, где его проблемы дойдут до первых лиц»

– Вы кавалер медали Столыпина, возглавляете Комитет по экономической политике. О каких результатах для республики можно говорить?

– Вместе с Минэкономразвития республики создали третью особую экономическую зону – «Зеленую долину» (биотехнологии). Работаем над четвертой. Я всегда объясняю: это не потеря бюджетных средств, а точка роста. Или проект «Яратель» в Апастово. Когда глава района сказал: «У меня есть проект», я набрал тогдашнего министра сельского хозяйства Патрушева. За полтора года фабрика мощностью 800 тыс. яиц заработала. Или история с танком в Кайбицах. Глава говорит: «У меня парк, БМП стоят, а танка нет». Четыре года искали в Минобороны – в итоге танк поставили.

– Как эти изменения отражаются на жизни людей?

– Прямо. Это новые рабочие места, отчисления в бюджет. В районах, которые я курирую, видно, как меняется Апастово, Услон, Дрожжаное. Там появляются новые школы, культурные центры. В Дрожжаном к сентябрю завершим ремонт музея. Сделали две дороги, о которых жители говорили годами. Люди всегда хотят большего, и это нормально.

– Что считаете важным сделать для Татарстана в ближайшие годы?

– Много проектов в законодательстве. Например, закон о платформенной экономике – маркетплейсы, такси, доставка. В Татарстане работают Ozon, Wildberries – им нужно понятное регулирование. Это даст новые инвестиции. Также продолжим с особыми экономическими зонами. И туризм – хотим включить акватории Волги и Камы в развитие особых зон. Лаишево, например. Природа требует аккуратности, но это новые возможности.

– В чем успех Татарстана? Почему он всегда берет на себя пилоты?

– Половина успеха – руководство республики, которое не боится ошибаться, идти на федеральный уровень и доказывать. Иногда слышишь: «У вас и так хорошо, помогайте слабым». Но ставку надо делать на тех, кто умеет. Инвестор идет туда, где его проблемы дойдут до первых лиц. В республике это всегда было. Идея плюс доверие – вот что двигает.

– Ваш отец – доктор экономических наук. Вы сами выбрали экономику?

– Это мой личный выбор, но отец всегда был авторитетом. Хотелось поездить, посмотреть мир, но в советское время в МГИМО из обычной школы было не поступить. Пошел в Плехановский институт. Так и остался в экономике труда.

– Через 10–20 лет каким бы вы хотели видеть Татарстан?

– Темпы перемен очень высокие. Еще 15 лет назад мы не видели маркетплейсов и беспилотников. Я думаю, через 15–20 лет мы сядем на заднее сиденье и поедем – водители не будут нужны. Надеюсь, что на Волге, Каме и Казанке запустят водные трамвайчики, катера, яхты. Картинка станет совсем другой. Много чего еще предстоит. Есть к чему стремиться.