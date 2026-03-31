Топилин: Важно обеспечить легализацию и контроль за рынком криптовалют в России

В Государственную Думу Российской Федерации вносится новый законопроект, касающийся рынка криптовалют, который призван легализовать его и создать механизмы контроля. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Госдумы РФ от РТ, председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин.

«Сейчас вносится пакет законов по регулированию цифровых валют. Это перспективная тема. Предполагается легализация рынка. Сложная проблематика, где важно обеспечить не только легализацию, но и контроль за оборотом денег. Нужно быть предельно аккуратным», – заявил собеседник агентства.

Сегодня Максим Топилин подал документы для участия в праймериз «Единой России».