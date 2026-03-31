Максим Топилин зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России»

Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана, председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России».

«Пять лет, которые я работал в Государственной Думе, прошли очень быстро. Задач, которые мы вместе с партией и республикой решали, было достаточно много. Огромное количество различных проектов как регионального, так и федерального уровней, в том числе развитие особых экономических зон, технологические прорывы, импортозамещение и многое другое. Татарстан – один из драйверов новых идей. Это очень совпадает с моим внутренним состоянием», – заявил Топилин.

По словам парламентария, в прошедшие пять лет перед Государственной Думой Российской Федерации стояли большие вызовы, связанные с международными ограничениями и санкциями. При этом страна в целом и республика в частности продолжают экономически расти и развиваться, добавил он.

Максим Топилин будет избираться по партийному списку. Предварительное голосование «Единой России» состоится с 25 по 31 мая. С его помощью определят тех, кто будет представлять партию на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Татарстане.