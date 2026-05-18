Общество 18 мая 2026 14:30

Топилин: в Татарстане появится центр реабилитации для раненых бойцов

В Татарстане ведется работа по созданию специализированного реабилитационного центра для участников специальной военной операции, получивших ранения, а также для людей с инвалидностью. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Топилин в рубрике «7 вопросов за 7 минут» программы «7 дней» на ТНВ.

По его словам, под размещение центра уже переданы санатории, которые необходимо привести в соответствие с современными требованиями.

«Есть люди, которые вернулись, к сожалению, с инвалидностью, с ранениями. Для них в Татарстане сейчас идет процесс создания нового реабилитационного центра», – сказал Максим Топилин.

Он отметил, что реализация проекта идет не так быстро, как планировалось, что связано с вопросами финансирования и подготовкой проектной документации. При этом, по словам депутата, принципиальное решение о создании центра уже принято.

«Работа идет. Думали, будет быстрее, но жизнь расставляет по местам: финансовые ресурсы, проектная документация. Но решение принято. Центр будет обязательно», – добавил он.

