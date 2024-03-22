Топилин: Уверен, Татарстан снова окажется одним из лидеров по благоустройству территорий

15 марта стартовало голосование за выбор объектов, приоритетных к благоустройству в 2025 году. Жители Республики Татарстан смогут проголосовать за парки, скверы, дворы и набережные. А также пройти опрос по уже благоустроенным общественным пространствам и поделиться своими впечатлениями о них. Голосование продлится до 30 апреля. Своим мнением о голосовании, как инструменте развития территорий, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин напомнил, что в 2025 году Программе развития общественных пространств в Республике Татарстан исполнится 10 лет. «За это время в наших городах и селах появились сотни парков, скверов, набережных, мест, где приятно провести время, и которые дают новое качество жизни. Большая команда занимается созданием общественных мест в Татарстане. Татарстанцы активно принимают участие в проекте. За три последних года количество участников Всероссийского голосования по выбору общественных пространств в Татарстане увеличилось в два раза. Каждый голос влияет на то, появится ли у вашего дома новый сквер или набережная», – подчеркнул он.

Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова добавила, что на благоустройство общественных пространств Татарстана с 2015 года направили порядка 24 млрд рублей.

«В этом году в Татарстане обновят еще 64 общественных пространства. Казанцы к проведению Игр и саммита БРИКС получат семь реконструированных объектов, среди которых – сквер Коротченко, Площадь Тысячелетия у стен Кремля, парк Тысячелетия на ул. Островского, сквер им. ученого-радиотехника Владимира Котельникова, входная группа парка им. Горького, ул. Баумана (на отрезке от Астрономической до Академии наук РТ), стела “Казань” на Оренбургском тракте при выезде из международного аэропорта, фонтаны на Булаке на общую сумму 4,9 млрд рублей», – перечислила она.

Ларионова отметила вовлеченность горожан в голосование за выбор объектов, приоритетных к благоустройству. «Очевидно, что комфортная благоустроенная среда рядом с домом существенно влияет не только на качество жизни, но и на настроение жителей», – выразила она мнение.

Эксперт подчеркнула, что обновленные общественные пространства – парки, скверы, набережные – появляются не только в крупных городах, таких как Казань, Набережные Челны, Альметьевск, но и в небольших поселках и малых городах. «Повсеместно преобразуются и дворовые территории. По программе Раиса Татарстана Рустама Минниханова “Наш двор” за пять лет в республике было благоустроено около семи тысяч дворов», – напомнила депутат.

Ларионова также призвала жителей еще активнее участвовать в голосовании. «В голосовании за объекты, которые будут реконструированы в следующем году, участвуют 274 общественные территории по всему Татарстану. Подведение итогов состоится в начале мая. Жители республики еще могут сделать свой выбор!» – призвала она.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин считает, что «голосование за выбор общественных пространств, которые будут благоустроены, – это еще один показатель открытости нашего государства, которое ведет диалог на равных со всеми жителями».

«Этот метод – возможность найти действительно волнующие вопросы и воплотить в жизнь реальные решения, актуальные запросы. Поэтому именно жители путем голосования выбирают свои любимые дворы, скверы, парки, дворовые территории – в общем, всё то, что окружает людей в повседневной жизни. Эта инициатива, как и многие другие, зародилась в Татарстане и теперь практикуется по всей стране. Уверен, республика и в следующем году проявит себя и окажется одним из лидеров по благоустройству общественных пространств», – резюмировал эксперт.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жителям Татарстана представили пошаговую инструкцию, как проголосовать за объекты для благоустройства.

Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).