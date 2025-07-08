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Экономика 8 июля 2025 17:57

Топилин: Успехи промышленности Татарстана обусловлены активной работой властей региона

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Топилин: Успехи промышленности Татарстана обусловлены активной работой властей региона
Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин, представляющий в нижней палате парламента Татарстан, прокомментировал в разговоре с «Татар-информом» первое место, впервые занятое республикой в рейтинге регионов по эффективности реализации промышленной политики.

«В условиях беспрецедентных санкций индекс промышленного производства Татарстана только за январь – апрель 2025 года составил 106,8%. Это во многом стало возможным благодаря крепкому фундаменту, который был заложен властями региона совместно с Правительством страны: в частности, в Татарстане активно развивается инновационная инфраструктура, эффективно работают промышленные парки, особые экономические зоны, предприятия химической отрасли и другие», – заметил парламентарий.

«Помимо этого, Администрация Раиса во главе с Рустамом Миннихановым активно отвечает всем современным вызовам. К примеру, когда снизились или даже почти исчезли инвестиции от европейских и американских компаний, то команда Татарстана направила свою активность на Ближний Восток, страны Азии и Африки, находя в их лице новых партнеров», – добавил депутат.

«Поэтому логично, что такая активность, профессионализм и трудолюбие дали высокий результат в виде первого места в рейтинге эффективных промышленных регионов», – заключил Максим Топилин.

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#Максим Топилин #промышленность #рейтинг регионов рф
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