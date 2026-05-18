Топилин: Татарстан работает над созданием четвертой особой экономической зоны

Депутат Госдумы Максим Топилин в рубрике «7 вопросов за 7 минут» программы «7 дней» на ТНВ рассказал о реализации в Татарстане новых экономических проектов и решении нестандартных запросов жителей районов республики.

Он напомнил, что в прошлом году в Татарстане удалось создать третью по счету особую экономическую зону – «Зеленая долина», которая ориентирована на развитие биотехнологий. Сейчас республика прорабатывает создание еще одной площадки с особым статусом.

«В прошлом году нам удалось создать третью особую экономическую зону в республике – "Зеленая долина". В республике их три, работаем над четвертой. Если мы это инициируем, это будет не потерей бюджетных средств, а точкой роста», – отметил Максим Топилин.

Он подчеркнул, что создание новых особых экономических зон требует длительной работы, особенно с учетом того, что в России уже действует большое количество подобных территорий.

Также депутат привел пример решения вопроса, с которым к нему обращались жители Кайбицкого района. Речь шла о пополнении местного парка военной техники танком.

«А в Кайбицах… глава говорит: у меня прекрасный парк, БМП стоят, а танка нет. Четыре года работали. Танк в прошлом году поставили. В Министерстве обороны все это долго оформляется, но танк появился», – сказал Топилин.

По его словам, работа депутата связана не только с законотворческой деятельностью, но и с решением конкретных запросов жителей.