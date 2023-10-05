Топилин: «Сотрудничество с Узбекистаном уже дало результаты, есть новые возможности»

Сотрудничество Татарстана с Республикой Узбекистан уже дало результаты, есть новые возможности и сейчас важно их эффективно использовать. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» озвучил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

По словам эксперта, Татарстан — один из активных регионов страны. Руководство республики во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым часто является инициатором глобальных изменений, которые в дальнейшем положительно влияют на всю Россию. К тому же продукция из Татарстана имеет высокий спрос за рубежом: сейчас местные товары экспортируются в 137 стран.

Поэтому собеседник агентства считает логичным, что именно на Татарстан обратило внимание и Правительство Республики Узбекистан. Многие годы две стороны совместно активно работают. Только в 2022 году товарооборот составил более 290 млн долларов.

«Считаю, что у Татарстана и Узбекистана большие перспективы для сотрудничества: это и автомобилестроение, и медицина, и нефтегазохимическая отрасль. В этом, конечно же, большая роль как руководства, так и наших крупных компаний — „Татнефти“, „КАМАЗа“, „КМПО“, „Позис“, АО „Татхимфармпрепараты“ и других», — отметил Максим Топилин.

С внедрением в Татарстане в тестовом режиме партнерского финансирования возможностей для реализации новых проектов стало еще больше, уверен председатель комитета Госдумы по экономической политике. Еще одно направление для взаимодействия — инновационная инфраструктура: в Узбекистане открылся первый с участием Татарстана технопарк.

«Планируется открыть промышленную площадку в свободной экономической зоне. В основу должен лечь опыт КИП „Мастер“», — анонсировал Топилин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан прибыл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В международном аэропорту Казани его встретили Раис РТ Рустам Минниханов, вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и другие официальные лица.