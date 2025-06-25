Топилин: Системный подход стал крепким фундаментом для нынешних успехов Татарстана

Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан в очередной раз заняла второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Этот результат представители РТ прокомментировали на площадке Экспертного клуба.

«Сохранение лидерства Республики Татарстан в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – это яркое подтверждение нашей системной работы и высокого уровня доверия инвесторов. Десять лет стабильно высоких позиций в рейтинге – безусловно, свидетельство продуманной стратегии развития региона», – заявила член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова.

«Рост инвестиций, достигший более 1,4 трлн рублей и темп роста свыше 112% по сравнению с прошлым годом, демонстрируют, что доверие к Татарстану как к инвестиционной площадке продолжает расти», – подчеркнула она.

Общественница выразила уверенность, что Татарстан будет и дальше работать над созданием максимально комфортных условий для инвесторов, развивая инфраструктуру, совершенствуя бизнес-среду и укрепляя позиции региона на национальном и международном уровнях.

Желание продолжать делать Татарстан одним из самых привлекательных и динамично развивающихся субъектов России Павлова назвала общим стремлением.

«<...> инфраструктурному и ресурсному обеспечению, быстрому прохождению необходимых административных процедур в Татарстане уделяется приоритетное внимание. Будучи руководителем компании, которая в том числе оказывает услуги по обслуживанию инвестиций, могу это уверенно подтвердить», – заметил в свою очередь управляющий партнер Аудиторско-консалтинговой компании «Аудэкс» и председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов.

По его словам, бизнесмены, в том числе из других регионов, с восхищением рассказывали о хорошем отношении и реальной поддержке, которые они получали в Татарстане как на республиканском, так и на муниципальном уровне.

В связи с этим предприниматель напомнил, что Агентство инвестиционного развития регулярно проводит так называемые «муниципальные часы» с руководством районов Татарстана, «разбирая и оказывая содействие в планировании привлечения инвестиций на местах».

«И конечно, особая роль в инвестиционной привлекательности Татарстана принадлежит Раису, Рустаму Нургалиевичу Минниханову, с его деловой энергией и личной эффективной работой в этом важном направлении», – особо отметил Гимадутдинов.

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин, представляющий в нижней палате парламента Татарстан, заявил, что республика вновь доказала: «профессионализм вкупе с умением быстро адаптироваться к современным реалиям позволяет даже в условиях беспрецедентных санкций как минимум сохранить позиции, а еще лучше – добиваться высоких результатов».

В этом контексте парламентарий напомнил, что в регионе начал в тестовом режиме реализовываться закон о партнёрском финансировании – «через который, в частности, можно привлечь инвестиции из стран Ближнего Востока и Азии».

Кроме того, депутат уверен, что вся работа в Татарстане ведется системно и именно такой подход стал крепким фундаментом для нынешних успехов. «В республике живут инициативные и трудолюбивые люди, а результат их труда отражается в качестве жизни и, конечно же, в признании по всей стране!» – подчеркнул Топилин.