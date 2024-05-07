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Топилин: Сильная и независимая Россия — результат многолетней работы Владимира Путина
Современная Россия, выстоявшая под шквалом санкций, сильная и независимая — это результат многолетней работы Президента России Владимира Путина. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин после церемонии инаугурации главы государства.
«Сегодняшняя Россия — сильная, крепкая, независимая, бережно хранящая традиционные ценности и оперативно внедряющая современные инновации — результат многолетней работы Владимира Владимировича, который во главу решений всегда ставит Человека и его интересы, потребности и запросы. И так будет всегда», — написал он в своем телеграм-канале.
Сейчас нашей стране пришлось столкнуться с множеством вызовов в разных сферах. Однако, уверен политик, ей удастся выйти из них победительницей и сохранить свою целостность и традиции.
«Как сказал Президент, судьбу России мы будем определять только сами!» — подытожил он.
Напомним, что во время выступления на церемонии Владимир Путин пообещал ставить интересы и безопасность российского народа превыше всего.
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