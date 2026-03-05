Топилин призвал татарстанцев активнее участвовать в формировании народной программы «ЕР»

Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Максим Топилин, представляющий в нижней палате парламента Татарстан, обратился к жителям страны и республики с призывом активно участвовать в формировании новой народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Программа, с которой партия планирует идти на выборы в Госдуму, будет основана на реальных предложениях граждан. «Сейчас мы ведем большую и важную работу над новой редакцией народной программы. Это не просто предвыборный документ, это наш общий план развития страны, который создается с учетом мнения каждого жителя», – выразил уверенность парламентарий.

Он обратил внимание на то, что граждане смогут внести свой вклад в этот процесс, оставив предложения на специальном сайте естьрезультат.рф.

«Данные идеи могут стать основой для будущих законов и проектов, которые изменят нашу жизнь к лучшему. Призываю всех жителей Татарстана и всей России принять участие в этом диалоге», – сказал депутат.

В регионах России уже стартовали отраслевые окружные форумы «ЕР» «Есть результат!». Так, в Татарстане 16 марта в рамках форума будет организована работа по направлению «Экономика развития». «Вместе с командой соберем конкретные предложения. Все, что будет наработано, ляжет в основу обновленной народной программы», – пояснил Топилин.

В партии заметили, что уже сейчас видно – интерес к формированию программы высок. На сегодняшний день поступило около 10 тыс. предложений от граждан. Народная программа – это живой документ, который формируется на основе предложений и инициатив самих граждан. «Единая Россия» стремится, чтобы эта программа стала дорожной картой для решения насущных проблем, добавили в пресс-службе.

Ранее в Татарстане начался сбор предложений в народную программу. Старт был дан на выездном мероприятии, организованном реготделениями «Единой России» и «Молодой гвардии».