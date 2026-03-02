Предложения для обновленной народной программы «Единой России» начали собирать в РТ

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня в Казанском Кремле дали старт сбору предложений для обновленной народной программы «Единой России». Во встрече приняли участие представители власти, общественных организаций, вузов и студенческого сообщества, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

В рамках мероприятия состоялся тренинг для студентов и активистов, направленный на проработку инициатив для народной программы. Организаторами выступили региональное отделение партии и «Молодая гвардия Единой России».

Среди участников события были председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Алексей Созинов, депутат Госсовета РТ и руководитель регионального штаба МГЕР Руслан Шигабуддинов, член Генсовета партии, депутат Казгордумы Марсель Шарапов, исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России» Танзиля Ракова и сопредседатель Татарстанского реготделения сторонников «Единой России» Ксения Дромняк.

Отправлять свои предложения и инициативы для новой программы могут все желающие. На это обратил внимание Алексей Созинов, приветствуя участников.

«Наше будущее зависит от того, насколько активно мы будем участвовать в его формировании. А формирование будущего – это программы правящей партии <...>. Именно народная программа партии стала основой и для разработки национальных проектов, и в выражении чаяния миллионов людей. В действующей народной программе учтены более 2,5 млн наказов, сотни местных программ», – сказал парламентарий.

«Если мы сегодня промолчим, у нас, во-первых, не будет возможности сделать свой вклад в то, чтобы у нас страна была более комфортной, безопасной и развитой. И, во-вторых, мы потеряем шанс сделать свою личную жизнь, жизнь своей семьи лучше», – сказал выразил уверенность он.

«Народная программа – это живой документ, это не догма. У Татарстана, как и у всей страны, вопросов очень много, и они в первую очередь направлены на достижение победы в специальной военной операции. В настоящее время есть десятки направлений работы, связанных с оказанием помощи участникам СВО. Это задача номер один», –заявил Созинов.

Говоря о здравоохранении, экс-ректор КГМУ поддержал упразднение нецелевых бюджетных мест в ординатуре. «Сейчас во всех субъектах Российской Федерации нужно предпринять шаги для того, чтобы обеспечить социальную поддержку молодых врачей», – добавил в связи с этим он.

В регионах проходят отраслевые окружные форумы партии «Есть результат!». Первое такое мероприятие, посвященное реализации народной программы партии в сфере развития промышленности, состоялось в Екатеринбурге. В Казани региональный форум партии по результатам народной программы пройдет 16 марта.

«Для нас очень важен выбор голоса молодежи, и те предложения, которые молодежь сформулировала, были услышаны, и поэтому сегодня мы проработаем инициативы по 12 различным направлениям. Молодежь – это всегда самая активная группа населения, и их предложения позволят построить надежную и процветающую страну», –выразил уверенность Руслан Шигабуддинов.

Участники обсудили и направили предложения по 12 направлениям. Это здравоохранение и качество медицинской помощи; образование и развитие кадров; молодежная политика и возможности самореализации; социальная поддержка, семья, материнство и детство; экономика, занятость и достойные рабочие места; жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда; транспорт, дороги и безопасность движения; культура, историческая память и межнациональное согласие; спорт, массовая физкультура и здоровый образ жизни; экология и благоустройство общественных пространств; цифровое развитие, наука и инновации; общественная безопасность и защита от мошенничества.

Студент первого курса Казанского энергоуниверситета по направлению «теплоэнергетика» Лаврентий Шевченко, приехавший в Татарстан из Башкортостана, вместе с командой молодежного крыла «Единой России» Кировского района Казани подготовил документ в рамках сбора предложений по народной программе.

«Мы пришли с очень многими вопросами, ключевые – трудоустройство и безработица, несоответствие образования рынку труда, жилищные проблемы и так далее. Также мы вносим предложения, как возможно пополнить бюджет за счет оптимизации трудовой, налоговой системы, расходов. При этом мы вносим предложения по увеличению субсидий для малого и среднего бизнеса, так как они являются ключевым фактором развития экономики», –объяснил он.

Все собранные предложения поступят для дальнейшей обработки и формирования обновленной народной программы. Каждый татарстанец может отправить свои предложения на сайт естьрезультат.рф.