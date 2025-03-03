Топилин: Оценка работы Минниханова Путиным показывает верность выбранного курса

Максим Топилин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оценка деятельности Раиса Татарстана Рустама Минниханова Президентом России Владимиром Путиным показывает верность выбранного курса. Такое мнение «Татар-информу» высказал председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин.

«Встреча с Президентом и его оценка деятельности Раиса республики показывает верность выбранного курса. Я как представитель экономического блока, отмечу значимость привлечения инвестиций, темпы роста экономики, оборот малого и среднего бизнеса, развитие промышленности и производства, поддержка профессионального мастерства специалистов, потому что во многом эти направления влияют на качество жизни людей, создают тот уровень жизни, который сейчас есть в республике», – сказал депутат.

Топилин также высказался о поддержке, оказываемой новым территориям, бойцам СВО и подшефным городам. Она стала первой темой в разговоре Путина с Миннихановым.

«Здесь налажена системная работа, к которой может присоединиться любой человек: важно желание. Лично я во время поездок в Татарстан вижу те изменения и преобразования, которые происходят здесь, а главное – вижу то, как жители открыты, готовы к диалогу и позитивно относятся к изменениям», – сказал депутат.

Напомним, Путин принял Минниханова сегодня в Кремле. Полную расшифровку беседы читайте в материале: «Путин — Минниханову: "Давно не виделись, Рустам Нургалиевич. Как дела?"».