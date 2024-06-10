Топилин о рейтинге инвестклимата: Уверен, Татарстан обязательно приятно удивит всех

Татарстан занял второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Результаты исследования Агентства стратегических инициатив традиционно озвучили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего на минувшей неделе. Мнением о значимости результатов рейтинга на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты Татарстана Айрат Гимадутдинов напоминает о том, что показатели национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах России определяют приоритеты государства в деле привлечения инвестиций в регионы. «Тот факт, что 74 региона России улучшили свои значения по сравнению с прошлым годом, а средний интегральный индекс инвестиционного климата нашей страны вырос на 6,5%, говорит о том, что всё больше регионов не формально, а на деле создают у себя условия для улучшения делового климата», – отметил он.

В то же время эксперт говорит о том, что большим вызовом для этой работы в последнее время становится кадровый вопрос. «Наличие достаточного количества квалифицированных кадров в регионе всё чаще выходит на первый план при планировании бизнесом инвестиций в развитие», – сказал Гимадутдинов.

Эксперт также подчеркнул, что Татарстану удается удерживать лидирующие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности в первую очередь благодаря вовлечённости в работу с инвесторами лично Раиса республики Рустама Минниханова.

«Он (Минниханов – прим. Т-и.) лично возглавляет Инвестиционный совет республики и всячески демонстрирует открытость региона и готовность помочь бизнесменам, планирующим инвестиции в Татарстан», – резюмировал Гимадутдинов.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев поддерживает коллегу и говорит о том, что национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России является «мощным стимулом для субъектов федерации работать еще лучше, а лидеров – биться за то, чтобы не скатиться вниз, поощряя полезную соревновательность их между собой».

Результаты рейтинга дают, по мнению эксперта, «ясный сигнал» потенциальным инвесторам о том, какие сильные и слабые стороны есть в этом вопросе у регионов, в какой субъект заходить предпочтительнее, а в какой – нет.

«Нахождение Республики Татарстан среди топовых лидеров рейтинга закономерно. Это результат большой планомерной работы органов власти, институтов развития и других участвующих в процессе структур. Многие итоги такой работы впечатляют», – говорит Бикеев. Он напомнил, что в 2023 году объем частных инвестиций в экономику республики вырос на 22% и достиг 1,18 трлн руб.

«Нужно понимать, что масштабное привлечение инвестиций ведет к появлению новых высококвалифицированных рабочих мест, росту заработных плат, развитию образования, науки, культуры, социальной сферы и, в конечном итоге, улучшению качества жизни граждан – налицо мультипликационный эффект», – считает он.

Бикеев добавляет, что привлечению частных инвестиций способствует наличие в регионе развитой инфраструктуры.

«Татарстан занимает второе место в рейтинге шестой год подряд. Стабильность положения не должна обманывать: регионы страны предпринимают всё зависящие от них усилия, мощно борются за то, чтобы улучшить в нем свои показатели. Конкуренция огромна. Поэтому позиция республики в рейтинге – это колоссальный и при этом полностью заслуженный успех», – резюмирует эксперт.

Председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин также говорит о том, что лидерство Татарстана является логичным результатом «последовательной политики руководства республики, которая в течение многих лет выстраивала крепкий фундамент в виде инновационной и промышленной инфраструктуры».

В период санкций Татарстан достаточно оперативно расширяет сеть новых партнеров, в том числе и зарубежных инвесторов, взаимодействуя, в частности, и с Ближним Востоком, продолжает спикер.

По его мнению, определенным стимулом для привлечения инвесторов должно стать партнерское финансирование, которое сейчас работает в тестовом режиме и которое достаточно понятно и распространо в странах Ближнего Востока.

«Учитывая, что Президент России Владимир Владимирович Путин предложил обсудить идею закрепления на законодательном уровне понятия “инвестиционный стандарт”, уверен, республика еще активнее будет вести работу в этом направлении и обязательно приятно удивит всех», – подчеркнул Топилин.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.