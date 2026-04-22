Топилин о проведении саммита АСЕАН: Казань обладает необходимой инфраструктурой и кадрами

Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин назвал закономерным решение Президента РФ Владимира Путина провести в Казани с 17 по 19 июня этого года саммит «Россия – АСЕАН».

«Решение о выборе Казани в качестве площадки для такого масштабного и значимого международного события, как саммит «Россия – АСЕАН», абсолютно закономерно. Татарстан уже неоднократно доказывал свою высокую степень готовности и профессионализма в организации крупнейших форумов – будь то спортивные мероприятия, экономические конгрессы или саммиты», – подчеркнул парламентарий.

По мнению депутата, богатый опыт республики по проведению мероприятий с участием международных делегаций, включая универсиаду, чемпионаты мира по водным видам спорта и футболу, а также регулярные крупные экономические и инвестиционные форумы, свидетельствует о высоком уровне инфраструктуры, логистики и управленческих компетенций.

«Казань обладает всей необходимой инфраструктурой, современными транспортными и логистическими возможностями, а также квалифицированными кадрами, способными обеспечить безупречное проведение саммита. Регион всегда отличался иницииативностью и стремлением к развитию партнерских отношений», – добавил Топилин.

Депутат также напомнил, что в Татарстане успешно реализуются крупные международные проекты и идет активный поиск новых форматов сотрудничества, что, по его оценке, №полностью соответствует целям укрепления связей между Россией и странами Юго-Восточной Азии».

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике уверен, что саммит «Россия – АСЕАН» станет важным шагом в развитии многостороннего диалога и экономического сотрудничества, а Казань как гостеприимный и ответственный организатор внесет весомый вклад в достижение целей мероприятия.