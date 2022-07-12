Топилин на нефтяном форуме в РТ: России нужен технологический суверенитет в энергетике

В сегодняшней международной обстановке России нужно не только импортозаместить все товары из недружественных стран, но и достичь полного технологического суверенитета в энергетике, для этого есть все необходимое. Такое мнение на нефтяном саммите РТ в рамках III Международного нефтегазового молодежного форума высказал депутат Госдумы РФ от Татарстана — председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Сейчас время требует особых компетенций, навыков и скорости. Сегодня мы увидели новые технологии и разработки (на выставке в рамках саммита – прим. Т-и). Одна из тех задач, которые нам предстоит решить, в том числе в нефтегазовом секторе – это введение их в эксплуатацию. Экономика России страдала от того, что мы не всегда могли использовать те наработки, которые создавали своей головой, покупали все на других рынках. Россия должна достичь технологического суверенитета, все для этого есть», – отметил он.

Отдельное внимание Топилин уделил защите информации о новых технологиях. По его словам, в России разработан новый законопроект, по которому компания может скрыть любую информацию под грифом «Контрсанкционная».

«Это не значит, что страна должна закрываться или быть оторвана от мировых трендов и экономики, компании продолжат работать со своими партнерами в различных странах», – заключил Топилин.

Ранее перед нефтяным саммитом Президент РТ Рустам Минниханов осмотрел выставку, основой экспозиции которой составили достижения «Татнефти» в области импортозамещения.

В Альметьевске в лагере «Юность» проходит ежегодный традиционный Нефтяной саммит Республики Татарстан. Темой форума в этом году стало устойчивое развитие нефтегазовой отрасли в контексте диверсификации и технологического лидерства. Нефтяной саммит проходит в рамках третьего Международного нефтегазового молодежного форума.