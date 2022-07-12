«Не надо импортных побрякушек»: «Татнефть» презентовала Минниханову свои разработки

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел выставку, организованную перед нефтяным саммитом Татарстана, который проходит сегодня в Альметьевске.

Основу экспозиции составили достижения «Татнефти». Экскурсию проводил глава компании Наиль Маганов.

«Почему все говорят про важность импортонезависимости? Потому что боятся, что мы потеряем добычу нефти. Мы ее не потеряем. Под ногами еще лежит 58% невовлеченных запасов», – сказал он.

По его словам, компания в основном использует российские технологии.

«У нас проблема (импортонезависмости – прим. Т-и) решена, нужно просто создать необходимые условия и топливная безопасность будет обеспечена», – подчеркнул Маганов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что компания зарегистрировала множество патентов.

«Нам никто – ни Shell, ни Chevron технологии не дал. Доступ к этим технологиям – работа института. Мы бурили скважины обычными буровыми установками. Сейчас все вопросы решены», – отметил Минниханов.

Маганов уточнил, что сейчас компания использует установки местного производства.

«Все говорят о подушке безопасности, об импортозамещении. Мы говорим: не надо бегать, где-то искать. Они (разработки прим. Т-и) уже есть в достаточном количестве, их надо просто применять. Они все на российском оборудовании – на 90-95%. И не надо импортных побрякушек, и железа. Давайте использовать своё. Если мы будем использовать (свои – прим. Т-и) решения, то мы обеспечим энергетическую безопасность страны», – сказал Маганов.

Кроме того, в этом году компания разработала собственное программное обеспечение – симулятор кислотных обработок пласта. Для этого были привлечены региональные институты.

Также компания вводит современные системы учета расхода воды при добыче нефти. «Кроме технологии по добыче нефти, разрабатывается отечественное оборудование. Все это оставляет добавочную стоимость в России. В симуляторах кислотной обработки пласта используются наши разработки», – отметил Маганов.

Он напомнил, что и на нефтеперерабатывающем заводе ТАНЕКО оборудование отечественное.

«Наиль молодец»! Он старался все сделать красиво. Мы даже не знали, что можем производить. Сегодня все, что можно было делать у нас, мы делаем», – заключил Президент РТ.

В Альметьевске в лагере «Юность» проходит ежегодный традиционный нефтяной саммит РТ. Темой форума в этом году стало устойчивое развитие нефтегазовой отрасли в контексте диверсификации и технологического лидерства. Нефтяной саммит проходит в рамках третьего Международного нефтегазового молодежного форума.