Топилин исполнил мечту юного казанца побывать в роли машиниста

Фото: пресс-служба Максима Топилина

Депутат Государственной Думы от Татарстана, председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнил мечту 11-летнего Гордея из Казани побывать в роли машиниста. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

На центральном городском вокзале Топилин познакомил мальчика с машинистом. В его кабине Гордей узнал принципы работы поезда и проехал три станции.

Затем в ДК Железнодорожников юный казанец побывал в музее железнодорожников, основанном в 1980 году. Музейная экспозиция рассказывает об истории казанского поселка Юдино и об участнике гражданской войны Яне Юдине, имя которого он носит.

Фото: пресс-служба Максима Топилина

«Эмоции просто через край! Гордей — особенный ребенок. Он не говорит, но по его глазам видно, что он очень счастлив! Спасибо всем, кто помог исполнить мечту моего ребенка», — подчеркнула мама мальчика Оксана.

«Детство — время первых открытий, искренности и смелых желаний. Это время, когда ребенок начинает осознавать свои интересы и склонности. Очень важно поддерживать их: чтобы ребенок рос, понимая, что его слышат и поддерживают. Поэтому всегда с большим удовольствием участвую в таких благотворительных проектах. Ведь в наших руках сделать маленькое новогоднее чудо», — подчеркнул Топилин.

Депутат также поблагодарил коллег из Министерства транспорта Республики Татарстан, Горьковскую железную дорогу — филиал ОАО «РЖД» и Пригородную пассажирскую компанию «Содружество» «за возможность вместе делать добрые дела».

Фото: пресс-служба Максима Топилина

В свою очередь заместитель главного инженера ГЖД по Казанскому территориальному управлению Евгений Ананьин пояснил, что существуют разные форматы работы со школьниками. «Мы открыты и готовы проводить подобные мероприятия не только в рамках благотворительной акции, но и для групп школьников города Казани», — добавил он.

По словам специалиста, в рамках такого сотрудничества дети смогут прокатиться на электропоездах, познакомиться с инфраструктурой и правилами безопасности на железной дороге. Также есть возможность попробовать себя в роли машиниста на специальных тренажерах.

«Елка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и ежегодно объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.