Депутаты Госсовета РТ исполнили мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

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В округах продолжается работа депутатов Госсовета РТ. В новогодние праздники парламентарии встретились с участниками СВО, приняли участие в слете передовиков сельского хозяйства, а также продолжили исполнять новогодние мечты юных татарстанцев в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, 8 января зампредседателя Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Ринат Гайзатуллин и депутат Госсовета Наиль Залаков с рабочей поездкой посетили Дрожжановский район, где приняли участие в торжественном слете передовиков сельского хозяйства. В районном Доме культуры состоялось награждение лучших работников агропромышленного комплекса, внесших вклад в развитие отрасли. В рамках проведения слета состоялось открытие кормового центра в ООО «Цильна», также гости посетили плодово-ягодное хранилище ССППК «Исток».

1-7 января депутат Госсовета Эдуард Шарафиев находился в зоне СВО. Вместе с депутатом Госдумы Александром Бородаем они посетили подразделения Союза Добровольцев Донбасса, где вручили бойцам госнаграды. Церемония вручения проходила в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

30 декабря депутат Госсовета Ильдар Шамилов передал новогодние подарки челнинским детям, состоящим на учёте с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Ребятам вручили 25 новогодних шоперов с сюрпризами.

28 декабря депутат Госсовета Ирек Ханипов принял участие в традиционной благотворительной новогодней акции «Дед Мороз-единоросс». На праздник были приглашены ребята из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Маленькие гости праздника получили из рук благотворителей долгожданные подарки.

28 декабря депутат Госсовета Александр Лившиц организовал посещение городских новогодних мероприятий для первой футбольной команды спортсменов с синдромом Дауна «Солнечный DAN». Команда образовалась в марте 2021 года в Казани на базе мечети «Ярдэм». Наиболее яркой победой ребят в 2024 году стало первое место в Открытом кубке Нижегородской области среди детей с синдромом Дауна. «Футбол для них — это не просто игра. Это шанс быть частью чего-то большего, почувствовать поддержку, гордость и силу настоящей команды. Спортсмены показывают, что нет преграды, которую они не смогли бы преодолеть вместе», - отметил Александр Лившиц.

28 декабря парламентарий Рузиля Тимергалеева присоединилась к акции «С Новым годом, ветеран!» и поздравила фронтовиков города Зеленодольск с праздником, передала им новогодние подарки. «Такие акции - символ глубокого уважения и благодарности за героические подвиги», - отметила депутат.

28 декабря председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова и зампредседателя комитета Ольга Воронова посетили городскую поликлинику №18, которая в 2024 году отметила 45-летие со дня открытия. Депутаты вручили главврачу Резеде Мансуровой благодарственное письмо за большой вклад в развитие здравоохранения в городе Казани и РТ, а остальным сотрудникам - сладкие подарки.

28 декабря в микрорайоне «Салават Купере» состоялось открытие крупнейшей поликлиники Казани. Участие в торжественной церемонии приняла председатель Комитета по соцполитике Светлана Захарова. Медицинское учреждение рассчитано на 750 посещений за смену. В одном здании площадью свыше 10 тысяч кв. м разместились детская поликлиника, дневные стационары, женская консультация, инфекционное отделение и зона профосмотров, травмпункт и станция службы скорой помощи. Пациентов взрослого отделения будут обслуживать 393 медицинских работников. В детском блоке будут работать около 200 человек. Женская консультация на четыре акушерско-гинекологических участка рассчитана на 12 тысяч человек. Комплекс оснащен современным высокотехнологичным медицинским оборудованием. Здесь установили три рентгенаппарата, флюорограф, маммограф, компьютерный томограф, УЗИ-аппараты.

27 декабря заместитель председателя Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Ринат Гайзатуллин с рабочей поездкой посетил Дрожжановский район, где принял участие в заседании районного совета. Муниципальные депутаты обсудили бюджет Дрожжановского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, внесли изменения в Правила землепользования и застройки Алешкин-Саплыкского сельского поселения. На сессии районного совета Ринат Гайзатуллин доложил об итогах работы Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию в 2024 году.

В этот же день в зале заседания Исполкома Дрожжановского района состоялась церемония передачи орденов Мужества и вручения медалей Суворова и Жукова. Участие в торжественном мероприятии принял заместитель председателя Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Ринат Гайзатуллин. Указом Президента России Владимира Путина посмертно награждены Марат Исхаков и Альфис Мердеев. Награды были вручены жене Фариде Исхаковой и родителям Альфиса Мердеева.

За отвагу и самоотверженность, проявленные в боевых условиях, ордена Мужества удостоен Николай Калашников, медали Суворова и Жукова - Фанис Хайруллин и Ильгизяр Якупов.

26 декабря в Азнакаевском районе в рамках местного проекта «Единой России» «В гостях у партийной ёлки» семьям, воспитывающим двух и более детей с ограниченными физическими возможностями, вручили новогодние подарки. С праздниками ребят поздравили депутаты Государственного Совета Алмаз Фаритов и Назип Хазипов, а также глава района Марсель Шайдуллин.

В праздничные дни депутаты Госсовета продолжили исполнять новогодние мечты детей в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Елка желаний».

Так, зампредседателя Комитета по социальной политике Ольга Воронова помогла осуществиться мечте детей из многодетной семьи, проживающей в городе Зеленодольске. Шестнадцатилетнему Салавату депутат подарила полет в аэротрубе, а трёхлетней Эмилие - интерактивную кошку.

Депутат Государственного Совета Евгений Султанов исполнил желание 3-летнего Марка, который мечтал о велосипеде. «Новый год – это время чудес, волшебства и приятных сюрпризов, которые мы, взрослые, можем подарить детям. Это красивая, добрая сказка, которая приходит в каждый дом», - отметил Евгений Султанов.

Депутат Государственного Совета Руслан Нигматулин подарил велосипед 6-летнему Амиру Шаймарданову из Набережных Челнов. «Амир, несмотря на сложности со здоровьем, с интересом все изучает, любит технику. Уверен, велосипед поможет ему в развитии», - отметил Руслан Нигматулин.

Депутат Государственного Совета Нияз Аитов исполнил мечту 4-летней Алины из села Аш-Бузи Кукморского района, которая попросила в подарок от Деда Мороза кресло-кокон.

Депутат Государственного Совета Эдуард Галеев поздравил семью Семиных из Нижнекамска с Новым годом. Он исполнил желание десятилетней Амалии, которая мечтала об игровом наборе кукол.

Депутат Государственного Совета Айдар Тагиров подарил 17-летней Камиле из Камского Устья маникюрный набор.

Депутат Государственного Совета Рузиля Тимергалиева исполнила желание 12-летней Ясмины из Зеленодольска, которая мечтала о трехколесном велосипеде.

Депутат Государственного Совета Дмитрий Солуянов подарил 4-летней девочке кукольный домик.

Депутат Государственного Совета Ирек Ханипов осуществил мечту Эрика Савельева, который хотел получить от Деда Мороза сюрприз.

Депутат Государственного Совета Данис Шакиров впервые принял участие в акции «Елка желаний». Депутат исполнил мечту 12-летней Гузель Давлетгараевой из села Татарская Икшурма Сабинского района. Она мечтала о велотренажере.

Депутат Государственного Совета Руслан Шигабуддинов помог исполниться новогоднему желанию Гузель из Балтасинского района, которая хотела получить в подарок маникюрный набор.

Депутат Государственного Совета Вадим Гилязов в рамках акции «Елка желаний» поздравил с наступающим Новым Годом 10-летнюю Милану из Альметьевска и исполнил ее новогоднее желание.

Депутат Государственного Совета Ильгиз Зайниев исполнил желание Софии из села Чувашский Брод Алексеевского района. Она мечтала о роликовых коньках.

Депутат Государственного Совета Рустем Усманов помог исполниться желаниям детей из Казани, Набережных Челнов и поселка Джалиль Сармановского района.

Депутат Государственного Совета Рима Мухамедшина исполнила мечту трех ребят из Казани – сестер Амиры и Муслимы, а также тринадцатилетнего Артура.

Депутат Государственного Совета Рамиль Ахметов поздравил с Новым годом девочек Арину и Софию из Казани и вручил им подарки, о которых они мечтали.

Депутат Государственного Совета Ильшат Аминов исполнил мечту мальчика из Елабуги, который хотел получить в подарок от Деда Мороза Яндекс станцию.

Депутат Госсовета Мякзюм Салахов помог осуществить новогоднее желание ученицы 5 класса школы №69 для детей с ОВЗ города Набережные Челны Амины Бадртдиновой - подарил ей велосипед.