Топилин: благодаря казанской приемной «Единой России» для участников СВО запустили более 150 законов

Депутат Госдумы Максим Топилин в рубрике «7 вопросов за 7 минут» программы «7 дней» на ТНВ рассказал о роли казанского штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в работе с обращениями участников специальной военной операции и их семей.

По его словам, в 2022-2023 годах в приемную активно обращались жены и матери военнослужащих, а также сами участники СВО с вопросами, которые на тот момент не имели готового правового регулирования. Отдельный блок обращений был связан с ведением и сохранением бизнеса мобилизованных граждан.

«А с учетом того, что время было не очень простое, полностью сопряженное с СВО, здесь, в этой приемной, постоянно эти вопросы решались. Жены и матери приходили, вопросы ставили. Кто-то по совершенно неожиданным темам обращался: люди не могли понять, как им быть с бизнесом, который оставался – повестка приходила очень быстро. Такие истории способствовали тому, что на федеральном уровне рождалась новая регулятория. Более 150 законов принято Думой по защите прав ребят, которые защищают нас на СВО», – отметил Максим Топилин.

Он подчеркнул, что именно такие обращения граждан стали основой для формирования значительного числа федеральных законодательных решений.