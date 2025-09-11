Топилин анонсировал проработку цифровизации госзакупок в образовании через маркетплейсы

Максим Топилин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цифровизация госзакупок в сфере образования через маркетплейсы будет прорабатываться. Об этом заявил депутат Государственной Думы России от Татарстана Максим Топилин, выступая на проходящей в Казани I Всероссийской конференции образовательных организаций сферы закупок, сообщает пресс-служба парламентария.

Конференция в столице РТ объединила делегатов из 27 регионов, среди которых – ведущие эксперты в сфере закупок, представители федеральных органов власти и преподаватели вузов страны. В церемонии открытия принял участие первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

В ходе своего выступления председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин заметил, что на сегодняшний день законодательство в сфере госзакупок достаточно совершенно. Вместе с тем, по его словам, в него периодически вносятся определенные изменения и поправки.

«От реализации закона зависит эффективность и целевое использование огромного количества бюджетных средств, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации», – констатировал депутат.

При этом бывший федеральный министр труда (с 2012 по 2020 год) напомнил, что на момент начала его работы во главе соответствующего ведомства в России наблюдались «определенные проблемы с закупками технических средств реабилитации для инвалидов». «В то время было много претензий от получателей этих средств. Но, к счастью, с тех пор все кардинально изменилось. Ситуация серьезно выправилась», – подчеркнул он.

Наряду с этим Топилин призвал минимизировать закупки – чтобы «человек мог сам выбрать нужный себе товар с последующей компенсацией его стоимости».

Вспомнил депутат и о недавнем выступлении на XI Восточном экономическом форуме Президента России Владимира Путина, где тот заявил о необходимости двигаться в сторону реализации посвященного госзакупкам 44-го закона в образовательной сфере через маркетплейсы. «Это направление, которое будет отрабатываться», – заверил Максим Топилин.